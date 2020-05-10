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影像特區：暴力的餘溫

【明報專訊】近日網上流傳一段疑似警員虐兒的片段，輿論議論紛紛，有人悲痛小人兒被咒罵為「垃圾」、「搞亂呢個社會」，甚至被打至嚎哭起來，但也有不少人認為「誰也是這樣長大的」，別干涉人家教。

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