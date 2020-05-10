再出發/只會再糟一點？

「一個沒有質素的病毒」

談論韋勒貝克，法國人可能一半點頭大讚一半搖頭指斥，才華洋溢同時厭世跋扈，譭譽參半的他，其作品《屈服》（Soumission）在2015年上市當天即遇上震驚全球的《查理周刊》槍擊事件。這位法國文壇「壞痞子」於此後成為熱話，有關法國伊斯蘭化的指涉惹人非議，也有人認為他預言了伊斯蘭世界對逐步陷落的法國之衝擊，而尚未出版中譯本的最新作品Sérotonine（《血清素》），亦被認為預言了黃背心運動的展開，準確地捕捉到法國人（尤其是鄉郊地區的農民和工人）積累已久的憤懣。文學研究者Sabrina Yeung認為韋勒貝克的作品未必是預言式，他要說及的其實是一直存在的事，言及的是別人不敢言之，或沒察覺到的問題，他只是比較敏感於現實正發生的事，並具洞察力地以小說形式勾勒出來，也時常超越政治正確那道底線。回望當下，疫下世界洋溢溫情，流露着體諒與支持，滿載共渡時艱之話語，然而就在此刻，韋勒貝克偏要大力撕破他認為是偽善、虛偽的面紗──你以為我們在重新理解悲劇與死亡麼？這絕對是錯誤的，困厄一直存在，亡者悄然倒下，痛苦無以復加。

韋勒貝克形容新冠病毒是「平庸（banal）」、「一個沒有質素的病毒」，特徵模糊，沒帶來什麼新的物事，並嘲弄它「甚至不能透過性接觸傳播」（même pas sexuellement transmissible）。「性」一直是韋勒貝克小說中常見的主題，性濫交、無愛的性、性交易等都在《無愛繁殖》、《情色度假村》等展露無遺，甚至在政治小說《屈服》裏，男主角大學教授亦在性與愛之失落間徘徊。他的小說無處不在的「性」，其中要挖掘的是性解放與物慾橫流的社會氛圍下所催生之個人主義，讓人時刻競爭、突顯自我，把情愛蔓生依附於市場至上的競爭領域，造成各種極端疏離、缺少真正接觸的關係；當中亦有西方人到東南亞旅遊買春嫖妓，或是性淘空了愛之現實對照。把「性」領到疫情的脈絡下，他或許是在諷刺，這病毒實在太廢了。

科技介入了人際關係

疏離也源自科技的介入，這篇他首度公開談論疫情的文章裏，Sabrina認為與他以往的作品如出一轍，「confinement（封城令）只是給予人藉口，進一步地減少（真切）接觸」。韋勒貝克明言吐露，疫情下現代科技更猖獗與猛烈地介入人際關係裏：「新冠病毒主要帶來的，應該是加速了某些早在發生的變化。多年以來，整個科技發展，無論是次要的（視頻點播、非接觸付費方式），抑或是主要的（遙距工作、網上購物、社交媒體）所引發的主要結果（或是主要目的？），依舊是減少真實的物理接觸，尤其是人與人之間的聯繫。」那麼即是說，新冠疫情只是為這種大趨勢，提供了堂而皇之的理由，惡化人與人疏離的關係。

疫前我們不時使用遠端科技，延伸到疫下，我們無可避免地運用Zoom或Google Meet等持續我們的日常生活，以及更多地利用WhatsApp、facebook等平台通訊，且在不得不居家隔離的情况下，於熒幕前搜購生活與防疫所需，也許還同時在電視或電腦串流電影與劇集。疫情過後，呈現的可會如韋勒貝克所言，世界如斯周而復始？

「生命價值有高低之分」

漠然地拋出「疫症成功地使人既恐懼又無聊」，又不忘暗諷同行顧着疫情能啟發什麼而寫本大書的韋勒貝克，當然是知道每天奪走的性命無數，也知道亡者大量被化成數字與數據：「有些人在醫院房內、老人院裏孤獨死去，立即被埋葬（或是火化，火化更符合當代精神），鬼鬼祟祟地，不邀誰人。在無見證下死去的人，每日就在死亡統計中被歸為一體。」中年、衰老、腐敗、湮滅，彷彿歸納出某個韋勒貝克小說世界的面向，他的作品尤其在《誰殺了韋勒貝克》（La carte et le territoire）裏，深刻描寫到垂老與死亡，迫使人凝視、直面。Sabrina認為他道破了本在疫症前早已存在卻被忽視了的，譬如說老人問題，意大利人口老化一直存在。韋勒貝克寫，直至什麼年紀的人，才算該被治療？70歲嗎，75，還是80？這顯然取決於我們身處何地，他續說，這也是我們初次如此若無其事又不知羞恥地表達出「生命價值有高低之分」（la vie de tous n'a pas la même valeur）。回頭看香港，老人牽着青年人談再生，當疫前世界仍然無法忘懷，疫後世界又將會如何？會爆的，都終將爆破嗎？

文//林凱敏

圖//路透社

編輯//蔡曉彤

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