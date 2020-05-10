疫情只是暫時退卻，在過渡期想像疫後世界，比起原初，如過山車翻了幾個筋斗之後，多國疫情仍未站穩卻急欲回復經濟秩序的勢頭。開頭我們發問疫症會如何改變世界，近日開始聽到唱反調的聲音，當不少作家在摩拳擦掌準備就着世紀疫症搞新創作，有「壞孩子」之稱的法國作家韋勒貝克則似乎覺得新冠病毒平庸又無甚看頭，他更直言，世界不會變樣，而且仲衰啲（見另稿）。

今日母親節，有人好高興打算去遊行，過去不時到現場做實時統計遊行人數的港大葉兆輝教授，近日首度連同研究團隊蒐集網上大數據，看疫情期間香港、內地網民的情緒變化，並將研究結果寫成文章交我們獨家發表。網上言辭每多激烈傷人，疫情期間排外情緒更是高漲（岔開一筆，推介讀頁五文章〈香港種族論述——heung gong yan……〉）但葉教授說，最教他驚奇的是，明明香港處理疫情要算不錯，香港網民的憤怒竟然如此大，他相信這其實反映一些深層次矛盾一直使憤怒積壓，而借疫情爆發。研究顯示廣泛的情緒問題，急待正視。

可是，當周五午後目睹立法會發生的種種火上加油，大抵也只能嘆句：外面的世界很無奈，而且極有可能會更糟糕。而所謂再出發，只是來來去去。

編者話//黎佩芬

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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