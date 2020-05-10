推廣粵語達人阿擇 打唔贏定打完仗 粵語都未使救亡

讀語言學出身的劉擇明（阿擇）見大家鬧到不可開交，與朋友語言學研究生Matthew立即發起網上問卷調查，Matthew主力定問題，阿擇學連登標題出post【「打唔贏」定係「打完仗」？全港終極萬人大調查！要人！】，不到一天半，已收集到1.2萬答覆。有人說這是無聊事認真做的範例，阿擇這樣看：「拗一個問題係無聊，但關心自己嘅語言就唔係無聊」，「過去幾年大家常說粵語要死了，冇㗎喇，今次就告訴大家，唔係，有排都未死。如果有一日你講大笨象，細路問你大笨象係咩？這個語言便真的需要保育。我們要做的不是保育，而是多推廣」。6年前，他亦認真地創辦了網上粵語辭典《粵典》，粵語未死，到今日辭典仍在update。

「打唔贏」、「打完仗」外，仲有「打唔成」﹗

灣仔最多「打完仗」

整理數字得出的結果是，「打唔贏」大比數拋離「打完仗」，不過唯獨港島中西區、灣仔區、東區相反，尤以灣仔383人之中有七成講「打完仗」比例最高（見表），似乎與都市傳說脗合。阿擇去年剛從中大中文系取得博士學位，專研的是粵語句法，說起被這個話題挑起興趣，斯文語氣不掩雀躍：「香港是個頗單一的粵語環境，其實粵語底下有百幾種不同方言，廣州、澳門跟香港市區用的粵語是同一個分支，學術上叫粵海片。片是方言學上的分類，一個方言細分的話，第一層分支是片，再分下去是小片。」他舉例與廣西南寧比較，僅隔幾個地鐵站，當地人使用的語言可以明顯不同。「市中心的人講南寧白話，我們完全能聽懂，只會覺得一些發音怪怪的；隔幾個站的人則說平話，是一種我們很辛苦才聽得明的語言，分類上有爭議，有人認為它屬粵語，有人不同意；再過幾個站就是壯話，屬另一個語系，可理解為泰文的兄弟。」

如果香港內部的粵語出現地區差異，「那就很神奇了」。「在香港搭車很方便，即使講法不同，我們也會想像這種不同是平均分佈各處，如有人講琴日，有人講尋日；但如果有些講法是區與區之間不同，就是值得探討的現象。詞彙變化是慢慢滲開去的，不會『砰』一聲全香港的人改變講法，一定有個源頭，因人與人的交流滲開，究竟這個滲開去的過程是怎樣的呢？」他跟Matthew假設，人人的「打唔贏/打完仗」說法有異，可能受家庭或小學影響，研究方言學的Matthew原本定下十多條問題，包括籍貫、父母母語等，但考慮問題一多，願意作答的人便少，於是縮窄至問小學及當時居住地區。整理資料背後亦花了些工夫，問卷易填，答案千奇百趣，有人填居住地是「香港」，有人填出生年份竟是3個數字，「有些人又會將整個故事說出來，說我細個好似聽過這個版本，但阿媽又好似唔係咁講……這些我們便處理不到」。最後扣除無效個案近2000個（見表），發現除了大家辯個不休的兩個選擇，超過50人會說自己心中的版本是「打唔成」。

這個調查更認真做的話，可以如何做？阿擇說研究童謠傳播機制的話，據現時得到的小學資料，「如能加上父母籍貫或母語，已看到很多」；而根據手上資料，可就出生年份及就讀小學再分析，「會否有個別小學早些出現『打完仗』的版本？試想像同一區有40間小學，若其中10間小學好早就有人講，其他是遲些，便看到跨學校之間的傳播」。幾組數字會否根本無關，只是咁啱得咁橋？另外問卷主要在facebook上發布，回覆的絕大多數是80、90、00後，也不夠全面？阿擇知道調查的種種限制，「你問我究竟原本是『打唔贏』還是『打完仗』，不是我們很有興趣的問題。如果要花20萬才找到這個答案，我可以100%告訴你不值」。

鉛芯筆vs.撳芯筆

「現在加起來只用了兩天時間，是因為值得告訴大家，咦原來我們可以做一些語言調查，看到這麼小的地方都有內部差異，讓大家多留意自己身邊的語言。」有人重提另一個都市傳說，元朗人會稱鉛芯筆作撳芯筆，記者好奇問問身邊元朗人，有答「你點知我咁叫㗎」、有答「黐線」，也有人認為年齡可能相關，因為他讀小學的年代，鉛芯筆可是時興的新發明。於是又問問更年輕的朋友，均說沒聽過叫撳芯筆的。這樣的小調查，也許沒甚學術意義，卻是有趣交流。

粵語生命力強 不需救亡

若發現年輕一輩對這首童謠聞所未聞，阿擇打個比喻，說明毋須擔心：「如果說粵語的人只識某3首童謠，那反映它沒有創新的能力。大家認識不同，不代表那個語言瀕死，而是代表它有活力，會不斷更新。就好似住一間屋，會一直添置新東西，捨棄舊物，什麼地方才會將舊物保存得很完整？就是沒人住、丟空了的房子，裏面便一成不變。」

「香港市區內的粵語都有這些得意差別，你又有沒有關心過香港其他語言？香港不只一種語言，還有客家話、圍頭話、水上話，也有少數族裔的語言，大家有沒有關注？與其說我們很想找到這個答案，更想引起大家對語言的興趣。」現在他着手進行「冚唪唥粵文讀本計劃」，製作一系列故事書，以粵語所寫的故事配上拼音，以及英語、烏爾都語、尼泊爾語翻譯，供香港的少數族裔學習，亦打算將來自印度、菲律賓等地的故事，譯作粵語，附加相關文化的解釋，「讓說粵語的人認識香港其他族群，同時讓南亞裔學識粵語」。他展示的讀本排版及插圖一點不頹，一問之下，「有200個人做緊﹗」

整理周星馳電影對白 無聊事認真做

推廣粵語的有心人從來不少，他說自己是small potato。反國教時期掀起的普教中爭議，令阿擇萌生建立《粵典》（words.hk）的念頭，參與編撰的義工曾達近500人，收錄字詞逾4萬個，去年他將總編輯位置交給為辭典付出最多心血的義工編輯Raymond。「大笨象揸支槍」研究，並不是他第一個認真做的「無聊事」，「很多整理工夫都是無聊事，如周星馳電影，我試過找一大班朋友記下電影所有對白，由第一句到最後一句，不過人力不夠，完成度很低，記了大約6套」。《九品芝麻官》包龍星狂數：你呀，檸檬頭、蝠鼠眼、秤勾鼻、八字眉、葵扇耳、哬哚嘴……「哬哚（hoe4 doe1）嘴其實是喇叭舊些的叫法，指嘴唇向外翻，一些在電影放映那個年代已是很舊的講法，被放在戲中」。他又曾與3個朋友合著《香港語文——聽陳蕾士嘅秘密》，將考生背得痛苦的範文譯作親切的粵語。

考究潮語源頭易惹爭議

阿擇本科讀的是認知科學，聽上去與他後來所走的路大纜都扯唔埋，他解釋是「學人腦如何運作，語言也是人腦要處理的，所以其中一門要修的知識是語言學」，之後碩士進修語言學。在中文系讀博士之前，他工作過一段長時間，「做了幾年IT，是半個IT狗」，後來曾在香港大學當講師教粵語。在《粵典》輸入「狗」，得出兩個結果，「哺乳類動物嘅一種」、「對人嘅貶稱或者蔑稱」，配詞用法之中就有「IT狗」。粵語有排未死，編辭典的工作包括加入潮語，但不會列出詞源及流行時期，「說源頭會引起很多爭議，亦需有考證工作，但辭典最重要是告訴人一個詞的用法」。阿擇寫好的潮語詞條，IT狗亦在其中，不過發布前需過審，尚待處理。

他不執著粵語的絕對寫法。「我問你，說很累的gui6字怎麼寫？」我寫下「攰」，「這個字40年前沒有人用，大家是寫『癐』。為何後來『攰』變得常用？估計是林佐瀚在《每日一字》節目上推廣這個字，人們覺得好用，便慢慢轉用，變成人人都用」。他說：「語言學家最主要的工作是描述世界發生什麼事，而非說什麼才是對。一個字如果有3、4個寫法，有時我們會建議用其中一個，亦不代表其他錯，只是有個標準更方便。」不過太騎呢的寫法，他也不建議用，如幾年前的「尐」、「啲」之爭，「『尐』是一個死字，先秦之後已沒有人用，讀音也對不上」。那如果有一日大多數人選擇用「尐」代替「啲」呢？「我會接受。但當99%的人覺得錯，我就選擇不讓那1%擴展開去。」

不可能只講一種粵語

「推廣粵語絕對不是單一版本，不會推廣正音，不能說講圍頭話唔得，要講番市區粵語，因為我們不是要全世界只講一隻粵語，而是保護自己的母語。」「大笨象揸支槍」論戰就藏着相似的道理，「幾百萬人的群體不可能對所有事都一致，不會說你講『打唔贏』就唔同你做friend，或入門口先問你講『打唔贏』定『打完仗』，講『打完仗』的話你就出番去」，「寫字的方法也一樣，是日日講日日用的字，用得多，大家需要共識時，就會產生共識；但不常用的，即使大家不同，也不影響溝通」。

「粵語算是好彩，寫不出的字不多，如果粵語99.9%識寫都諗唔掂，更少人用的語言如客家話、上海話怎麼辦？我們可以當自己在為這些語言作個示範，當大家不再執著絕對正確時，寫到出來就頂住先。」他提到台灣的台語、客語情况「更慘」，「我覺得方法是先不管絕對正確是如何，總之用咗先算」。2013年台灣社會變遷基本調查中，在家最常講台語（閩南語）的人佔44.2%、國語31.4%、客家話1.9%。而據香港2016年中期人口統計， 88.9%人的慣用交談語言是廣州話、英語佔4.3%、普通話1.9%、客家話0.6%。

為粵語「平權」

他從不覺得在為粵語救亡。「如果粵語都要救亡，大家對世界實在太悲觀。中國境內不計普通話，粵語是發展得最好的一隻語言，全世界也還有很多講粵語的地方。以語言來說，粵語是很健康，如果說粵語唔健康，世界上健康的語言便只剩數十。」與其說救亡，他覺得更似在「平權」，「就如女性平權不是因為女性絕種，是因為女性存在並應該擁有自己的權利。一個語言，不理政府是如何對待它，只要有一班人想用，就應該有些工具幫他們，能做其他語言都做到的事」。

雖然香港人好灰，「但現在這個環境，有些事仍有正能量」，「今次這個熱潮值得大家鼓舞的是，粵語在香港擁有很強的生命力，是一個強勢的語言文化，才保留到那麼多童謠、俗語，傳承沒有斷」。阿擇鼓勵大家學粵語拼音，聽上去是很悶的功課，但他的叫座力很強，上月底發表一段近1小時的粵拼教學片，在fb上獲分享達8000多次，他預告將再拍片教秒速分辨聲調。「打唔贏」還是「打完仗」，唔問唔知有分別，倒是單憑聲調，我們可以分出隔個大海的港澳粵語有何不同。「澳門人有個笑話是這樣的：有一日我揸車去油站入油，職員問我，你要咩油？我就答，想要女友。」我以沉默在問，笑點喺邊？「香港人應該完全唔識笑，因為油（音柚，jau2）與友（音有，jau5）對澳門人來說是同音。」澳門人的粵語，不分第2調跟第5調，「跟香港人說的粵語，語音上只是爭少少。另外吉隆坡人的粵語與港澳同屬廣州話系統，他們則會將第3調變第5調，『你試唔試』讀成『你市唔市』」。

6個聲調點讀？有人會用「3碗半牛腩麵」呢句去分，「3」係第1調，「麵」係第6調。最後就請阿擇為各位上番一堂：

大笨象 daai6 ban6 zoeng6

揸支槍 zaa1 zi1 coeng1

去打仗 heoi3 daa2 zoeng3

打唔贏 daa2 m4 jeng4

/打完仗 daa2 jyun4 zoeng3

返嚟食碗 faan1 lai4 sik6 wun2

辣椒醬laat6 ziu1 zoeng3

文 // 曾曉玲

圖 // 蘇智鑫

編輯 // 王翠麗

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