e新品：百變坐地燈 360度多功能照明

單看外形設計，兩代Lightcycle的確有很大分別。上一代Lightcycle利用「天秤」設計，可多角度照明，無論調校燈光的高低左右都極為方便，但由於設計過於工業風，未必能融入部分家居設計之中。新一代的Lightcycle Morph的設計則完全改變，採用網狀管身，捨棄上一代能調節燈光高低的功能，而燈臂採用兩節式摺合式設計，配合管身及燈臂分別可水平及垂直360度旋轉，同樣能做到左右多角度照明。

新設計看似功能上限制更多，但其實在這個設計下，除能提供上代已有的「工作照明」（一般向下照明）及「背景照明」（透過天花板及牆身反射照明）外，Lightcycle Morph還新增兩種照明方式。首先當燈臂摺合收起時，便可變成「環境照明」，將燈光透過網狀管身照射，除了令室內燈光變更柔和，也能成為家居擺設。而伸開燈臂並旋轉燈臂，便可當成射燈般照到不同擺設及裝飾，即所謂「功能照明」，在用途上變得更多。

喚醒、睡眠模式 智能調節亮度色溫

另外，Lightcycle Morph亦加入多種智能模式，包括可以當成「鬧鐘」使用的喚醒模式，能根據用家設定的時間逐漸亮燈；睡眠模式則可將亮度及色溫逐漸減低，減少對睡眠的影響。而當用家需要在更明亮的環境下工作時，也可設定精確模式，能提供20分鐘的高強度照明。上一代的紅外線移動感測器亦繼續保留，當檢測到環境有人會自動開燈，離開5分鐘後自動關燈，若你發現枱燈自動開關，千萬別疑心生暗鬼。

■規格

光度：850lm

發光效能：75lm/W

體積：

523×414×200mm（枱燈）；1251×465×302mm（坐地燈）

重量：3.5kg（枱燈） / 6.1kg（坐地燈）

售價：$4980（枱燈） / $6580（坐地燈）

查詢：2926 2300