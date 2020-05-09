微波+烤焗+蒸爐 三機合體「煮」意多籮籮

預設16種烹調模式 簡單易用

多合一的煮食電器概念並非新鮮事，但以往一般只是一機兩用。今次Bosch推出的嵌入式微蒸烤焗爐CPA565GS0B，則有齊焗爐、微波爐及蒸爐3種烹調功能。說到功能多，用家第一時間或會擔心它會否操作繁複，尤其對老人家可能做成障礙。為此，廠方預設16種烹調模式，除了有蒸煮、微波及烤焗，還有不少混合模式，例如微波加熱風、蒸煮加燒烤，甚至可以蒸煮、微波加熱風燒烤3種功能同時使用。用家可因應食材種類而使用不同模式，老人家也只需記住幾個常用模式代號即可。

CookControl功能 自動計算烹調時間

為了照顧新手，此機另設智能的CookControl功能。它內置30種不同食材的自動烹煮程序，例如當你想烤雞時，只要選擇相應的自動烹煮程序，之後再輸入雞的重量，烤爐便會自動用最合適的加熱方式烹飪，用家既毋須計算烹調的時間，也不用考慮火力高低，十分適合新手使用。至於高階用家，想每一個細節都掌握在手，這部機亦提供多種手動設定，例如微波爐會提供火力90W、180W、360W、600W及1000W，焗爐則提供40至230℃選擇，足以滿足大部分菜式的要求。

一部機有多種功能，固然可慳到不少空間，但其實CPA565GS0B另一個特點是慳時間。此機主要提供蒸煮、微波、全面燒烤及熱風4種煮食方式，而且可同時混合使用，從而大大縮減烹調時間。根據廠方提供的數字，使用普通焗爐焗約1斤重的全雞，大約需要40分鐘，但此機以微波、蒸及烤焗同時加熱，只需要約17分鐘即可完成，節省約23分鐘；而製作蒜蓉牛油焗雞翼，一般烤焗需要近20分鐘，此機則只需12分鐘便可完成，對於要求飯餸多的大家庭便最適用。

是否容易清洗，是用家十分關注的另一個問題。為此，機體內膽後方特別使用了EcoClean Direct塗層背板，上面有特殊的陶瓷微分子，當在烘焙或燒烤時，特殊塗層可直接吸收油垢與污漬，並運用氧化作用分解，因此用家清潔時只需擦拭底層就夠。而每次加熱焗爐時，特殊塗層可自動重新生成，並在機器壽命周期內不斷再生。此外，機面的旋鈕亦採用伸縮設計，當不使用時可收起，這個設計最大優點是當烤焗完成後，打開機面時，如有油分透過水蒸氣散出，亦不會積聚在旋鈕上。

內置水箱 毋須預留去水喉位

廠方為確保安全，機面特別使用了3層冷觸式玻璃門，記者實際測試，以200℃烤焗全雞中途觸摸玻璃門，也只會感到微熱，就算家中有小朋友都不怕燙傷。至於安裝方面，由於採用嵌入式設計，所以廚櫃必須預留一定空間才放得下。值得留意的是，雖然CPA565GS0B有蒸煮功能，但由於機內已設有小型供水及去水水箱，因此安裝時用家便毋須預留入水及去水喉位。而跟機附送兩個不同大小的烤架、玻璃盤、蒸盤，不過如果使用微波爐功能，便不可以用金屬烤架。

■規格

功率：3.1kW 容量：36L

水箱容量：0.8L

體積：594×545×455mm

售價：$30,800；5月15日前$24,680

查詢：2623 7100

文：勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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