劇場剖白內心 生不生 愛不愛 從碳排放說起

極簡劇場 餘下內心相對

大學時期跟同學聊起結婚生仔，大家都在說說笑，有個女同學說不打算生育，因為「個世界已經好多人」，這句話令人難以忘記，當時亦感嘆那個同學仔很「前衛」。反出生主義的概念其實可以追溯至古希臘，近幾十年全球環境問題備受關注，人類出生引致的碳排放等科學研究不乏，南非哲學家大衛．貝納塔爾的著作Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence（2006年）進一步闡述把小孩帶來世界只會令他受苦之邏輯問題。

劇作Lungs 2011年首演，劇目由一男一女演足全場，無道具、無布景轉換、無燈光音效示意時地變化，就似拿走所有東西，剩下人物內心相對。本地劇團同流於2016年曾上演試演版，故事始於此對愛人在連鎖家俬店排隊付錢，男主角M突然提出想生小孩，W嚇得魂魄不齊。W是一個鑽研環保議題的博士生，從其知識專業中，了解到生小孩的碳排放量，內心十五十六跟男方展開激烈討論。女生說，生一個小孩的碳排放重量，等於整個巴黎艾菲爾鐵塔，因而感到自己像要生出一座巴黎艾菲爾鐵塔般呢！

如何給下一代「好」東西

「地球愈來愈崩壞，而大家感到有保護它的責任。但到底是不是要用如此的方式？環保最重要是減少消費，人根本不用如此多消費，那不是自然的。可是，生仔是自然的。」導演鄧偉傑說。劇目以環保切入，故事敲問女方矛盾之處，但不盡是討論如何減少碳排放，或人類該否反生育。當中有些討論相當到肉，例如雙方為何想跟對方生小孩，以及如何帶給他們「好」的東西，正是許多人難以回答的問題。香港婦聯去年一項調查發現，近六成港人不願意生育小朋友，原因包括樓價、日常用品開支、教育問題，沒有利生育環境。拉闊來看，或者故事詢問人們有否放眼未來的條件，就算有條件，又有否勇氣。

環境問題切入 看現今情侶關係

「環境的問題是其中一個切入點，去看看現在年輕的情侶，如何看自己及關係。兩個人的溝通，如果都不真誠，不會走得下去。」鄧偉傑續說，故事後半更多講述愛情離離合合。M及W着手他們的「造人大計」，卻因不幸無奈分開。二人心中未放下對方，重遇後再次要作情感抉擇。由於劇目主要由對白支撐，角色的對話、吵架、相處，赤裸裸反映溝通進退失據。生與生，兩個生命體的交匯不難，也絕對不易。面對香港社運及疫情的局面，劇目一再延期至6月，但因在劇團的場地舉行，將以小規模多場次，堅持上演。鄧偉傑指作品其實是充滿幽默及堅韌，可為亂世下的佳人，或為相信劇場的觀眾，帶來一些能量。

《生生》

日期：6月6日至20日

時間：晚上8:00

地點：新蒲崗大有街16號昌泰工廠大廈3樓

門票：$150

電話：6288 3685

網頁：www.wedraman.com

文：劉彤茵

編輯/李東阳

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com