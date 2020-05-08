手工潮菜 津白玉枕藏心思

鹵水鵝三寶 清香富層次

它的潮州鹵水食物也是有口皆碑，當中陳年的鹵水膽功不可沒。陳師傅表示，潮州鹵水的味道沒香港鹵水那麼濃和鹹。Jack又補充，店裏用的是陳儀興飯店40多年的鹵水膽，清香有層次。店內的鵝三寶一上桌便能聞到陣陣鹵水香味，鵝腸爽脆，鵝肝細膩，鵝肉細軟，味道不會偏鹹，讓人嘗到鵝肉的真味。

雖然店內主打精緻手工菜，但也有不少家常菜，例如炸粿肉和福果甜芋泥等。炸粿肉的傳統做法是用豬網油，即圍繞豬內臟的網狀脂肪，包裹豬肉、五香粉、芝麻、冬瓜糖、馬蹄等炸，味道香濃。記者當天採訪吃的炸粿肉香脆誘人，五香粉和芝麻味道突出，還可吃到清甜爽口的馬蹄粒。至於綿滑的福果甜芋泥，則以豬油、白糖和芋泥炒成，雖然熱量超標，但芋泥軟腍，味道清甜，不知不覺就能吃完一大碗，實在罪惡感十足！

■陳儀興尚潮樓

地址：旺角太子道西179號 Hotel 1936地下及1樓

查詢：2683 1678