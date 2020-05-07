家居香薰 氣味提升氛圍

來自澳洲的Aēsop作風低調，在社交媒體的出現率卻名列前茅，無論是文青潮人的outfitgrid，又或是美容的帖文都不難發現品牌產品的蹤影。雖然是美容品牌，Aēsop的家居用香薰卻也極受推崇。最近品牌推出的碧翠絲香薰油，主要成分包括廣藿香、雪松和香茅，氣味帶有木質、柑橘和煙熏，只需數滴即可提升家裏的氛圍體驗，配合由亨利·威爾遜工作室（Studio Henry Wilson）為品牌設計，以純黃銅製作的薰香座，其優雅簡約的設計亦能提升視覺享受。

溫和寵物清潔露 替毛孩沐浴

若想方便隨性一點，也可以選用芳香室內噴霧，向空中噴兩至三下，香味就可持續數小時，品牌推出的「存在之狀態」芳香室內噴霧三重奏套裝，包含塞西拉、伊斯特洛斯及俄勞斯3種芳香室內噴霧，可隨心選擇不同芳香營造各種效果。若家中養有狗狗，可選用性質溫和的寵物清潔露替毛孩沐浴，增進彼此感情，主要成分為檸檬皮、茶樹葉和薄荷葉，清潔同時可避免毛孩的氣味破壞家中氣氛，一舉兩得。

查詢：Aēsop 2544 4489

文：John Wan