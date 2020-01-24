紅酒箱變環保手風琴 DIY樂器 疫境奏出快樂頌

手作達人Alize Lam，愛以環保物料設計各種小玩意，如以回收地氈做回力鼠、牛仔布做陶笛等。不過要數最受歡迎的手作品，是由紅酒箱木板和卡紙製成的手風琴。

「摺疊的風箱是最難做的部分，但同時也是最吸引的地方。」小時候學過鋼琴的Alize，雖喜愛手風琴的美態，但從未接觸過它；只因一次「邂逅」，自此念念不忘。「剛出來工作，在商店看到一個Ｑ版手風琴，小小的，是給小朋友當玩具的那種，很可愛。當時很有衝動購買，但想到自己不懂得玩，加上我又不是小朋友，為了不再為地球製造多一件垃圾，便打消了這個念頭。」之後，她上網搜尋有關手風琴的資料，發現其發聲原理跟口琴相似，「口琴這麼普遍，如果把它改良成手風琴，相信不算太難吧」！

木製音箱聲線柔和 5琴鍵奏10音階

就這樣，Alize在多番試驗下，完成了第一個以月餅鐵盒改裝而成的手風琴，並得意地在其facebook專頁裏分享。其後，不少人都向她表示想學做一個，於是她再設計一些比月餅盒更易掌握的DIY材料，就是由回收得來的紅酒箱木板。「始終在鐵盒開洞比較難，也不容易找到這麼多相同尺寸的鐵盒，所以我改用紅酒箱木板去做音箱，加上木製樂器所奏出的音又比鐵製柔和，實在是不二之選。」她後來在自己的工作室或伙拍其他機構，舉辦手風琴製作班，近幾個月因為疫情而停課，她又推出DIY手工包，希望大家安坐家中都可自己動手，做出這件討人歡喜的樂器。

這個DIY手風琴相比正式的手風琴簡單，體積也較細小，裏面裝嵌了一個5音的迷你口琴，拉動風箱令空氣震動口琴的銅片，使它發聲。Alize說這個手風琴屬於體驗版，5個琴鍵可奏出10個音階，當然未能跟專業的比較，但最重要是大家可以由零開始去完成一件樂器，當中經歷的過程會讓人更加珍惜這件物品。

上網睇教學 可學奏生日歌

最初設計這件產品時，Alize是想大家由𠝹木開始做起，但這樣就要涉及基本木工和很多打磨工序；而合作的庇護工場可以為她製作如模型組件的模板，於是乾脆簡化整個過程，撇除刨木打磨等複雜工序，把木板一早組裝成音箱部分的木盒，讓人人都能輕鬆做到。此外，重視環保的Alize沒有為手工包印製說明書，而是把教學步驟以照片及短片形式上載自己的網站，客人收到DIY包後，便可在網上依照指示一步步完成。她更上載了兩個簡單易學的樂譜，初學者都可以學識奏出生日歌及貝多芬的第九號交響曲《快樂頌》。

■紅酒箱手製手風琴手工包

價錢：$420/包（包運費）

查詢：www.alizelam.com

文：顏燕雯

模特兒：Sheldon

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com