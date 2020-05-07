無麩質草莓西瓜蛋糕 口感富層次

LIFETASTIC的招牌草莓西瓜蛋糕，便用上杏仁粉作蛋糕的夾層及餅底，「以原粒杏仁打磨成粉末，並混上杏仁粒，做出不同口感及層次，有咬口之餘，蛋糕亦帶有杏仁的香味」。至於糯米粉做出來的蛋糕，不走蓬鬆路線，煙韌彈牙，配合軟滑的忌廉及水果夾層，富有口感及層次。

了解粉類特性 控制分量

Sam未來都會嘗試使用其他粉類，如粘米粉、椰子粉，探索不同的質感及香味。他建議烘焙新手如想採用無麩質粉類，要先了解每種粉的特性、吸水率，從而控制分量；多練習，便能掌握時間控制，做出美味、口感獨特的蛋糕。

■LIFETASTIC Patisserie

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