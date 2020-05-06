Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
副刊
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
副刊
2020年5月6日星期三
Collect
Life & Style
禁酒重稅 衍生獨特酒文化
Quicknote：上網學調簡易Highball
分辨明清家具真偽 黃花梨木紋多變 散發香氣
2019秋拍珍品
Double F：男作家的尺寸問題
港人不屈精神激發 Soko逆境堅持星夢
Bulletin：村上隆太陽花發放正能量
源自日本庭院玫瑰的香水
Watch Out：源自古羅馬美學精神 藝術腕表 勾勒九大都會
Watch News：簡潔腕表贈母親
設計腕表 支持新冠肺炎研究
2019秋拍珍品
prev
next
【明報專訊】古人做椅子多以雙數為基數，每次起碼造兩張同款，有成雙成對的意思。這幾款2019年底秋拍的珍品有不少有趣設計元素。（見圖）
上 / 下一篇新聞
禁酒重稅 衍生獨特酒文化
Quicknote：上網學調簡易Highball
分辨明清家具真偽 黃花梨木紋多變 散發香氣
2019秋拍珍品
Double F：男作家的尺寸問題
港人不屈精神激發 Soko逆境堅持星夢
Bulletin：村上隆太陽花發放正能量
源自日本庭院玫瑰的香水
Watch Out：源自古羅馬美學精神 藝術腕表 勾勒九大都會
Watch News：簡潔腕表贈母親
設計腕表 支持新冠肺炎研究
禁酒重稅 衍生獨特酒文化
Quicknote：上網學調簡易Highball
分辨明清家具真偽 黃花梨木紋多變 散發香氣
Double F：男作家的尺寸問題
港人不屈精神激發 Soko逆境堅持星夢
Bulletin：村上隆太陽花發放正能量
源自日本庭院玫瑰的香水
Watch Out：源自古羅馬美學精神 藝術腕表 勾勒九大都會
Watch News：簡潔腕表贈母親
設計腕表 支持新冠肺炎研究
prev
next
相關新聞
分辨明清家具真偽 黃花梨木紋多變 散發香氣