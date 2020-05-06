分辨明清家具真偽 黃花梨木紋多變 散發香氣

以古董木家具來說，黃花梨椅子算是椅子中的極品，一張清代的出品價值約200萬港元，而一個衣櫃更動輒以過千萬港元成交，而紫檀製品同樣屬收藏級，不過體積細小的木雕擺設估價只是數千至數萬港元，豐儉由人。

明清椅子接近現代設計

「你知道中國歷史中何時開始有椅子出現嗎？」佳士得中國瓷器及藝術品部專家馬睿考起主修歷史的記者。馬睿的父親是家具收藏家，自小接觸珍品。「秦漢時期人們席地而坐，使用矮身的小茶几擺放酒杯和食物。」那個年代的家具經歷數千年歷史洪流後，大部分都難以完整保存。「椅子歷史還有待學者深入研究，不過從明清流傳下來的椅桌會發現，設計和現代人使用的相當接近，同樣是較高身的款式。這些家具用高質量的木材製造，數百年後部分存世品狀况仍然良好，可在生活中繼續使用，較受收藏市場歡迎。」但她也指出明清家具亦非金剛不壞。「當年工匠會一口氣製作十數張同款的椅子，但存世的可能只有一至兩張。原因是木質厚重，按數百年前的運輸技術不易搬運，很多時亦在戰亂中損毀。」

海南黃花梨 矜貴罕有可保值

「黃花梨木紋多變、散發獨特香味。」馬睿說黃花梨學名叫「降香黃檀」，最高級的產自中國海南，其次來自越南。她說黃花梨樹生長緩慢、產量少，加上受各地政府保護，變得矜貴罕有。一塊約30立方厘米的黃花梨木材，需要約200年才長成。」她拿出一款體積相若的黃花梨官皮箱，有多個精緻的小抽屜。「黃花梨家具的材料本身亦具價值，可改造成其他器具。」她以鑽石首飾作比喻，說若嫌設計和鑲嵌手工差，可把鑽石拆出來獨立出售，所以造工不太出色的黃花梨家具亦具保值能力。

她提醒市場上有不少令人聯想到是黃花梨的木材，其中最常令人混淆的是花梨。「花梨的名稱和黃花梨只有一字之差。花梨每噸約值數萬元，而黃花梨每噸值千萬元以上。」另外，亦有些人會用非洲類似的木材冒充黃花梨。鑑賞黃花梨和瓷器一樣，並不會破壞它作抽樣化驗，只靠專家的經驗分真偽。馬睿說大概可從香味、木紋、木質密度等分辨。「以木紋為例，黃花梨木紋圖案豐富多變，在同一塊木材構成的圖案不會重複。」此外，亦可用對比法研究其器型，即找造型、結構相近的真品作對比。

紫檀（小葉紫檀）是另一款珍貴的收藏級木材，在清代經印度進口，很受皇帝歡迎。「清宮承傳了大批明代的黃花梨家具。但清皇帝較推崇紫檀，可能是想找些有別於前朝的東西來收藏吧。」紫檀的價值也不俗，去年一張清代小平頭案，以37.5萬港元成交。「紫檀顏色深沉，在電筒照射下才會呈現金紅色的幼紋。」馬睿說木紋豐富的黃花梨像顆高質的翡翠，如用來作花巧的雕刻會浪費其天然美，相比起來，紫檀的木紋並不明顯，亦比黃花梨堅硬，較適合用來雕刻細緻的圖案。」

■網上專場（圖）

疫情令春拍延期至7月5日。開拍前，其他網上專場亦十分熱鬧。4月舉行的「中國藝術集珍」網上專場便有這些精巧的木製精品。

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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