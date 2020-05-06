禁酒重稅 衍生獨特酒文化

特首林鄭月娥曾謂「飲醉少少會有更親密行為，增加交叉感染風險」，其後政府在4月初實行「禁酒」，但禁令針對酒吧、酒館，食肆可繼續提供「佐餐酒」。不少威士忌酒吧被迫停止營業，我友好的酒吧在這期間各師各法，譬如House Welley Bar的老闆就趁這段時間拍片在社交平台介紹威士忌，Club Qing則將一些收藏品公諸同好，原支出售威士忌，讓威友解一解酒癮。疫情也影響酒舖零售，例如置地的The Whisky Library在2、3月的生意便大跌，到4月才見好轉，畢竟他們的客路主要來自中環上班族，可是白領們都WFH了。

酒池肉林與周公禁酒

說起來禁酒令自古有之，相傳周公頒布的《酒誥》便是中國最早的禁酒令，這當然是針對前朝君王飲酒飲到亡國的教訓。《史記》便記載了商朝末代君主紂王的酒池肉林，「以酒為池，懸肉為林，使男女倮（裸），相逐其間，為長夜之飲」；漢代的蕭何也考慮民眾酒醉後易鬧事而制定了律令：「三人以上無故群飲，罰金四兩」，比港府的4人限聚令還嚴苛。

禁酒，除了道德考慮，也有經濟原因，一是稅收問題，另一則是糧食問題，因為釀酒的原材料大多是穀物。三國時代「奸雄」曹操雖曾與劉備煮酒論英雄，又曾作詩曰「對酒當歌，人生幾何」，但他也曾想整頓民風及因糧食短缺而禁酒；倒是其子曹丕卻是個葡萄酒粉絲，更曾點評：「甘而不飴，酸而不脆，冷而不寒，味長汁多，除煩解渴。又釀以為酒，甘於鞠蘗，善醉而易醒。道之固已流涎咽唾，况親食之邪。」酒，在中國傳統文化還有祭祀、醫藥或是文學等作用，醉翁之意不在酒，所以怎會禁得成？

美國禁酒 催生speakeasy bar

除了宗教原因（譬如伊斯蘭教），歷來影響最大的禁酒法令，可能是美國於100年前頒布。美國憲法第18修正案於1920年1月17日正式推行，禁止製造、銷售、運輸酒類，不過，喝酒卻不犯法；另外，還有一種其他方式賣酒，就是把酒當藥賣，當時威士忌是「處方藥物」，被視為可以應對流感、牙痛，以至其他奇難雜症，但法規限定，每人每10天只能購買1品脫（約473毫升）的「藥用威士忌」，難怪當時藥房經常有人龍買這「藥」。

美國這禁酒令影響巨大，首先因為私釀酒興起，或是不法商人賣假酒，據官方統計，禁酒期間因酒精中毒致死的人超過1萬。名著《大亨小傳》也側面反映了當時的狀况，主角蓋茨比便是靠經營「藥房」販賣酒類而致富；美國政府當時每年損失的酒類稅收達5億美元，足見私幫賣酒有多少利潤。由於有利可圖，自然吸引黑幫介入並藉着巨利與營銷網絡而坐大。

如果說好的影響，也不是沒有。當時人們到「地下酒吧」喝酒，也令這種叫speakeasy bar的酒吧蓬勃發展。Speakeasy bar多以店中店的形式開設，表面上是餐廳或咖啡店，甚至可能是理髮店，但內裏卻是酒吧。叫speakeasy有兩種說法，其一是在店內不能大聲高談闊論，否則會惹來其他人「speakeasy、speakeasy」的勸喻，其二是必須以speakeasy的隱密輕聲方式告訴守門人要進入店內。到1933年禁酒令廢除後，酒吧業依然興旺，而且酒吧必須有娛樂，黑人樂手令人輕鬆愉快的音樂便成為酒吧一道獨特風景，也間接讓爵士樂流行起來。

這些聽起來好像有點穿鑿附會，更離奇的可能是禁酒也助長了可樂的興起。可口可樂公司於1892年成立，但發展不算順利，到1906年改良了配方才有點改善，多得禁酒令，美國人沒酒可喝，加上廣告「洗腦」，可樂成為了富人的生活時尚，窮人的廉價歡愉，每天喝一瓶可樂已取代了呷一口白蘭地與威士忌，於是，可口可樂的銷量大幅增長，再擴展至全世界，成為美國的文化象徵。

私釀避稅 創雪莉桶風味

威士忌大國英國之前未嘗禁酒，但在嚴峻疫情下，全球矚目的英超也要停賽，酒吧亦因會聚集人群而被迫停業，牽連所至，全國近4萬間酒吧窖藏的3萬噸啤酒可能因過期變質；根據英國法規，變質的啤酒毋須繳稅，酒吧老闆們也索性倒掉啤酒來證明變質，藉此避稅。事實上，英國酒吧一般都得繳三重稅項：啤酒稅、利得稅及增值稅，因此就算沒有疫情，英國的酒吧業近年也告萎縮，近20年倒閉了萬多間。

過往英國雖沒禁酒，但也曾收過重稅，而且更成為威士忌發展的轉捩點。話說17世紀時蘇格蘭與英格蘭戰爭不斷，到1644年蘇格蘭為增加軍費而史上首次徵收威士忌稅；英格蘭及後有樣學樣，向當時治下的愛爾蘭也徵收威士忌稅，促使當地不少酒廠為避稅而改為地下私釀。數十年後，英格蘭與蘇格蘭合併，威士忌稅不單沒撤銷，反而愈來愈重，慢慢成為影響民生的惡法，於是蘇格蘭人如當年的愛爾蘭酒廠一樣，紛紛轉為私釀，而且為了避稅而逃入深山、森林、島嶼等偏遠地區釀酒，反而令這些釀酒者發現了如Speyside地區的優質水源，或是在艾雷島因燃料匱乏而用上泥煤，卻創造了獨特的風味；更有私釀酒者為掩人耳目，將威士忌放進西班牙雪莉酒桶，扮成雪莉酒以避稅，誤打誤撞地發現這樣可令威士忌的味道更為豐富，漸漸發展成威士忌其中一個重要風格——雪莉桶；而「過桶」也成為釀製威士忌的基本技術。雖然酒質提升，但威士忌要進入大眾市場，還要等到1823年廢除重稅惡法之後，曾經的非法私釀地區都變了合法，為日後蘇格蘭威士忌風行世界建立了基礎。

今期似乎說了太多無關酒的東西，但是從這些歷史可以看到，愈被打壓的時候，人總會創造出更多有趣的東西；禁令是有限的，想像力卻屬無限。

■ Profile

胡蘇 - 開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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