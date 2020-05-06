港人不屈精神激發 Soko逆境堅持星夢

外國人要在香港演藝界佔一席位，一點不易。問到當初為何千里迢迢來港追逐演藝夢，Soko坦言過程有點曲折，「在日本念大學時已經想當搞笑藝人，計劃和朋友組成相聲組合，投考演藝公司，怎料朋友卻臨時甩底。之後到廣州讀書，組成歌唱組合出道，可惜公司卻出問題，演藝事業又要停止。」大學畢業後，Soko決定轉戰台灣當模特兒，但公司卻只力捧同期出道的吳尊，工作量近零。絕望之際，想起自己一直喜歡的香港，「在廣州讀書時，已經時常去香港玩，覺得這地方很色彩繽紛，國際化又充滿活力，令我好興奮，所以當時就決定來港當freelance model，再試一次」。

曾經想做木村第二

低潮反思演藝路

初到香港生活，沒什麼收入，Soko只能租住劏房，在茶餐廳解決一日三餐，但他卻自得其樂，「身處香港令我覺得很舒服，因為在日本生活比較拘謹。香港人說話直接，如茶餐廳的伙計會同我傾偈，問我住邊？幾多錢租？好真性情。不像日本人較收埋自己，服務員的態度比較單一」。

可惜他在港發展的頭幾年，演藝事業仍是無起色。「二十幾歲時好自以為是，想做第二個木村拓哉，一心只想紅，賺大錢，比較虛榮。幻想自己會有好多job，結果現實是沒有job。為了維持生活，我曾經去酒吧做waiter。」

捱至接近30歲時，Soko差不多想放棄，幸好當時開始有電視台找他工作，讓他得以維持生活之餘，也可繼續追夢，並反思自己想當藝人的真正原因，「人成熟了，慢慢明白自己是喜歡表演。希望透過表演娛樂大家，為社會帶來正能量，甚至貢獻社會」。

社交網站興起，也令Soko憑自己創作的短片迎來演藝生涯的轉捩點，「當時拍片對象是日本人，主要是介紹香港事物，結果香港粉絲多過日本粉絲」。當中一段介紹茶餐廳冷門飲品——滾水蛋的片段，反應出乎意料地好，不單吸引很多網友like和share，更引起媒體爭相採訪，「可能是因為由日本人介紹連一般香港人也不知的懷舊飲品，令大家覺得好得意。後來我翻查資料，才知道滾水蛋原來和香港的發展息息相關，因為幾十年前的人比較窮，有些體力勞動者，會飲滾水蛋來補充體力，這些飲食背後的故事也不可忽略」。

滾水蛋短片成轉捩點

多謝「怪獸」小儀賞識

到最近他和小儀主持電台節目《咪芝巨聲》，也延續了解構香港飲食故事的風格，「是小儀向商台推薦我做新節目的，至今已拍攝了十多集。和小儀合作，覺得她真的很『怪獸』，日語意思是指好勁的人。最令我surprise的是，她每次拍攝都帶了本notebook去，入面寫了很多問題和資料。以她的經驗和地位，也做足準備，真的令我很佩服，知道小儀轉數很快，自己要努力跟上之餘，也要發揮自己。幸好拍完第一集，小儀說我做得好，令我好開心，希望有機會一直做落去。」

在香港居住十多年，Soko坦言見證其變化。「香港的小店愈來愈少，換上連鎖店，令香港外貌上失去了個性，幸好香港人的精神還在。最近疫情肆虐，有些老字號茶餐廳也執笠，但老闆對我說香港人精神是不會放棄，有機會希望能重開。自己也有些工作被取消或延期，但會以平常心面對，很多謝香港人給我工作機會。只要一直有機會，我都會繼續留在香港，不會離開。」

文：Sabrina Au

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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