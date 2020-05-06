Watch Out：源自古羅馬美學精神 藝術腕表 勾勒九大都會

以品牌命名的腕表系列Bulgari Bulgari在1977年推出，時至今日已成為其最廣為人知的表款。系列的誕生，其實源於1975年時品牌製作的Bulgari Roma腕表，贈送予100位Bulgari最珍惜重視的VIP，豈料腕表面世後大受歡迎，於是催生了Bulgari Bulgari系列。腕表設計植根自品牌的羅馬根源，例如圓柱形表殼的幾何形狀與古羅馬紀念碑的圓柱呼應，表圈則受到羅馬帝國硬幣啟發。多年以來，這款腕表只曾作些微改動，一直保持品牌的美學精神。

都市休閒風 靈活換表帶

今年由系列延伸出來的Cities Special Edition 2020腕表，用上黑色DLC（類碳鑽）處理的41毫米精鋼表殼，外形是帶都市休閒風的運動腕表。系列靈感來自9個城市，包括羅馬、東京、迪拜、巴黎、倫敦、伊比薩、米蘭、墨西哥城及紐約，表圈上便分別鐫刻品牌標誌和城市的名字。腕表搭載品牌自製BVL 191自動上鏈機芯，配有兩條可互換的表帶，一條為棕色小牛皮，另一條為黑色橡膠。腕表用途靈活多變，動靜皆宜，從平日以至周末佩戴皆可，每枚腕表均附有黑色粒面皮革收納袋，最適合旅遊及出行。

當然，此時此刻，大家也不知何時才可去旅行，但這些腕表或者可以令你想像自己去了一趟旅行——每枚City系列腕表均附有一套12幅的藝術作品集，由9名年輕藝術家創作，以畫作分享自己對這些城市的看法，勾勒出品牌跟這些地方的聯繫。

藝術家筆下的城市風光

藝術家Iris Hatzfeld運用鉛筆捕捉電影般的光輝，以豐富的筆觸呈現羅馬金色的光芒和令人驚歎的建築紋理；Vincent Longhi以現代印象派畫風描繪迪拜的前衛與高科技；Faunesque運用數碼技術，使東京最傳統的元素顯得清新而充滿未來感； Jean Aubertin運用細緻水彩探索巴黎的隱密角落及秘密後花園； Clémence Trossevin的畫作就像在倫敦街頭漫步，組成英式水彩畫風景； Manon Molesti描繪地中海度假勝地伊比薩島的海浪和夜生活；Vincent Macquart着眼於建築、色彩和形狀，呈現米蘭的獨特景觀； Aline Zalko選用大膽線條和奪目的色彩，表達墨西哥城的繽紛歡樂氣氛；Natacha Paschal的靈感來自時尚雜誌，以粗糙水粉筆觸，展現紐約的街頭風格到高級時裝造型。相信我們還有一段時間不能外出旅遊，這些插畫正好讓大家欣賞不同城市的美景風光。

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文：Tung Cheung

編輯：李東阳

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