論盡教育：教師點止職業咁簡單

教師要有「師德」 教者父母心

每一種職業都有該種職業道德要求，例如賣豬肉、賣菜要斤両足，不可呃秤；會計師要數目正確，不可做假帳；足球球證，不可吹黑哨；球員要盡力，不可打假波；清潔街道的工人不能東掃掃、西掃掃，馬虎交差。不過他們唔似醫生咁貼身影響，頭痛肚痛睇醫生，醫生給你開藥，盡快讓你痊癒是應有之義，有些醫生拖延病症，原本一兩天可以醫好的，卻故意拖到一個星期，甚或借你的頭痛講成大病，讓你多到診所幾次，這就牽涉醫德了。除了一些敗群之馬，大多數醫生都有醫德，所謂醫者父母心。醫德好多人講，師德卻好少人提，其實醫生和教師呢兩種工作有共通之處，教者也要有父母心。

教師無得換 師德緊要過醫德

假如問王師奶，醫德和師德邊樣緊要啲，小婦人毫不猶豫答師德緊要啲。醫生無醫德，你可以立刻換醫生，但教師不可以。換教師要轉校，你不能要求學校炒教師魷魚，還有，轉校好麻煩，師德差的教師可能佔少數，轉校就連好的老師都失去。作為教師，點止職業咁簡單，仲係一份使命：你肩負父母們的信任，他們將心肝寶貝交託給你，將兒女的前途交付你手中，你可以hea？社會將未來棟樑的培養寄望於你，國家前途的興衰就靠你一點一滴的累積，你可以hea？你一言一行影響孩子們的成長，影響他們的一生，你可以hea？醫德影響於一時，師德影響一世，王師奶成日好勞氣咁話：做教師的要視學生如子女，無赤子之心的唔好去教書，小婦人寧願你去做其他嘢。

每一個父母都期望兒女成龍成鳳，這是家長的期望，教師最重要是培養孩子「成人」。「成人」這定義太大，小婦人說不來，但認為正直，能挺起胸膛立足社會，仰不愧於天，俯不怍於人是起碼條件。有些教師埋怨社會人士不尊師重道，和昔日對教師的敬重確有分別，但分別的形成也有原因：商業社會的交易氛圍確實降低師生情誼，我付了學費，你供給我知識，貨銀兩訖，誰也不欠誰，情誼自然淡薄。另一方面，有少數枯枝教師的不德行為如性侵犯學生，或暴力行為，也減低社會對教師的尊敬。

一日為師，終身為父這思想已不可想像，王師奶好迂腐，認為教師不止是一份職業，更負有帶引下一代「成人」的使命，不理社會風氣如何，一切盡其在我，做得教師就千祈唔好缺「師德」。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

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[Happy PaMa 教得樂 第292期]