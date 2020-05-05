升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢本人正準備為女兒報讀幼稚園，希望學校語文環境較好，各 科目較為全面，可以接受略為催谷，因為想應付將來考私小、直資學校。以下心儀幾間，未知應該怎樣選擇和排名：德望小學暨幼稚園、根德園幼稚園、劍鳴幼稚園、香港創價幼稚園和協恩中學附屬幼稚園。

答◢如果以愉快學習這個標準來選校，參考教育局評核報告，本人給創價幼稚園A++，協恩中學附幼A；但以「語境好」，要「全面」又要「谷少少」這個標準，便要選私立獨立幼稚園了。你提出那3所私立獨立幼稚園，可以先考慮德望，其次為根德園和劍鳴。而創價和協恩因為不符「谷少少」這一項條件，便要排第四、五了！

■聖安多尼遊戲誘發學習 適合好動兒

問◢我女兒性格比較好動，坐不定，大埔的幼稚園（明雅中英文幼稚園 / 寶兒中英文幼稚園）和中西區的幼稚園（聖安多尼中英文小學暨幼稚園），哪間會比較好和適合她？我們打算在西區升小學。

答◢明雅中英文幼稚園採用中英雙語課程，鞏固幼兒兩文三語基礎；寶兒則以遊戲為本，配合主題形式教學。而在中西區的聖安多尼則既強調自主學習及兩文三語，又以遊戲作切入點，誘發幼兒學習動機，雖然本人給該校評級為A-，但似乎比較適合你女兒的性格，故值得考慮。

■世襲超收額 長沙灣協和略勝德信

問◢本人家住沙田，小兒已獲國際基督教優質音樂中學暨小學取錄，但他對音樂的興趣不太大，性格文靜、守規，數理強，故叩門階段考慮報德信學校及中華基督教會協和小學（長沙灣），哪間會較適合小兒呢？

答◢用「世襲超收額」來排名，德信學校在31校網前兩年的排名為11所小學中的第6，而中華基督教會協和小學（長沙灣）則在40校網21所小學中排第4。所以，論排名，協和（長沙灣）略勝，但德信有德信中學作聯繫，有機會直升，也不能忽略。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第292期]