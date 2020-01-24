讀樂樂：366天，366個故事 展現人生各種可能

內容真實有趣 富啟發

由於工作、生活忙碌，親子閱讀變得奢侈。隨着孩子升讀三年級，我不想錯過時機，告訴自己要持之以恆，堅持親子閱讀。考量過我很想看這套書，而當中故事內容真實、有趣、富啟發性；加上篇幅適中，伴讀時間不會太長，較易執行。雖然書有點厚，大家都抱着輕鬆的心態，就展開了親子閱讀。我們由2020年1月1日開始看，一起看過去「今天」發生的事情。日期是整套書的框架，是事件的起點、轉折點、終點或是主角生日。

366個故事，嘗試摘錄其中幾個和大家分享：

1月9日〈站起來說故事的狗〉，漫畫家舒茲根據自己童年寫照創作，表現平平，於1956年1月9日，他靈光一閃，讓4隻腳在地上跑的史諾比，變成像人一樣用兩腳走路，史諾比自此大受歡迎。大家會知道史諾比的故事，但未必了解作者成長、創作歷程、如何面對失敗及其轉折點。5月8日的〈調錯的頭痛藥水〉，是有關可樂的發明。這些故事都讓孩子感到親切、有趣。

3月28日〈九歲種一百萬棵樹〉，德國小男孩菲力斯讀了諾貝爾和平獎得主旺加里．瑪塔伊（Wangari Maathai）在1977年「種樹運動」的故事，深受啟發。2007年，他展開「為地球種樹」運動，隨着各方人力及財力的支援，3年後，已種了100萬棵樹，2017年種了150億棵樹。9歲孩子會帶來這樣的改變，小妮子覺得震撼，相信孩子也有其力量。

有的情節，超出孩子認知範圍，可以稍加解釋；有的篇章，若不適合孩子，可以跳過，待日後再讀；有的故事因篇幅所限，孩子想深入了解，可一起找資料研究。在閱讀《今天》的過程中，再次提醒自己要把握親子閱讀的美好時光；與孩子橫跨東西、貫穿古今，是一種寬廣的幸福；各種領域的動人故事，與孩子一起洞察世界，在故事中看到人生的各種可能。

遇自己「所愛」 必投入閱讀

兩個月後，小女孩寫下她對這本書的一些想法，名為《一本書和一個女孩》，獲得她同意，我摘錄一些字句和大家分享：「有一個女孩……爸媽和姐姐都喜歡閱讀，但這個女孩不喜歡看書，一本書改變了她對書的看法。那本書是不是有魔法？那本書《今天TODAY》是講世界各地不同的故事……一個常常說無聊，心裏想着看電視，媽媽跟她說看書，她都覺得是耳邊風，可現在她喜歡看書，我要跟媽媽說謝謝，因為是媽媽給我看這書。」

我們要培養孩子閱讀的習慣，但孩子若未能投入閱讀，是因為還未遇到讓他們着迷的書，但我們要相信閱讀的力量，不放棄，願意等待；也要明白每一個孩子都是獨特的，閱讀口味不一樣，相信孩子有一天會遇到自己「所愛」。感謝作者郝廣才用心引領我們每天閱讀一個真實故事，正如序中所說：「真實的故事比虛構的更迷人。」我相信這是孩子所說的「魔法」吧！由閱讀，帶動孩子寫下感想，更是我意料之外。

《今天：366天，每天打開一道門》

作者：郝廣才

出版：格林文化

文︰可言

[Happy PaMa 教得樂 第292期]