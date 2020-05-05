家家有禮：商場消費享優惠 換領口罩收納夾

此外，商場亦推出多重飲食優惠，會員於即日至5月17日可參與「美食Cheer Up」優惠活動，堂食以電子貨幣簽帳滿$200，即享$100商場美食券；於apm食肆外賣自取，以電子貨幣簽帳滿$100，亦可獲$30商場美食券。為方便顧客快捷及輕鬆下單，更特設外賣自取熱線5591 5892，提供逾30間apm食肆外賣自取優惠，讓大家隨時隨地享用美食。

apm 消費多重賞

日期：2020年5月

地點：觀塘apm

查詢：2267 0883

■送Paul Lafayet Crème Brûlée及馬卡龍甜蜜組合

apm送出Paul Lafayet Crème Brûlée及馬卡龍甜蜜組合予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：5月12日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第292期]