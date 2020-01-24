本周FOCUS．採訪手記：疫情下重拾DIY樂趣

孩子用槌子裝嵌玩具

很多朋友亦告訴我，藉着DIY，可對孩子認識更深。有家長以為囝囝從來不喜歡美術課，對繪畫沒有興趣，可是看到他細心地為模型上顏色，表示驚訝；又有一個小女孩突然問媽媽有沒有槌子，媽媽不明所以，原來她想把玩具的組件裝嵌得結實一些，所以想到用槌子幫忙。從來未見過小朋友如此認真「工作」的爸媽，看着他們仔細閱讀說明書，以及用一雙小手努力地組裝零件，總覺得他們更加可愛更加「迷人」。

開動衣車製作口罩裙子

其實我還在這段日子觀察到另一個現象，就是很多爸媽重拾兒時的興趣。在facebook中，我看到不少朋友展示他們的作品。曾在會考修讀美術的舊同學，再次拿起鉛筆為家中寵物和孩子素描出大師級作品，令人讚歎；喜歡縫紉的朋友，在疫情下除了開動衣車為朋友製作布口罩，還縫製了午餐袋、筷子套和女兒的裙子！相信疫情過後，坊間會多了很多手作達人，令香港變成一個創意都巿。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第292期]