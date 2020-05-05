在家歎「一盅兩件」 創意滿fun

以往可兒逢假期都喜歡和爸媽一同飲茶，但自限聚令以來，一家人多留在家中，連飲茶這個家庭日活動都擱置了！快到母親節，可兒想到用家中最容易找到的材料——輕黏土和紙皮做出不同的「點心」，讓媽媽在家中也能歎到滿滿愛心的「一盅兩件」！今次可兒為大家示範燒賣、蝦餃和小豬奶黃包的製作方法簡單，她希望小朋友都能輕易學到，甚至啟發創作更多不同款式的點心。

■輕黏土「點心」

材料：

•輕黏土

•黏土工具

•紙皮

•牛油紙

•雙面膠紙

•剪刀

•打孔機

•膠水

◆蒸籠做法：

（1）在紙皮剪出兩個大小一樣的圓形，用膠紙黏在一起，以增加籠底厚度。

（2）剪出多條長方形紙條，分別打橫和打直、如格仔餅形狀貼在圓形上，然後修剪圍邊，做成籠底。

（3）剪一條闊度約6厘米的長條，包圍籠底貼好。

（4）剪一條闊度約3厘米的長條，貼於籠身的中間。

（5）在牛油紙剪出一張如籠底一樣大的圓形，再於上面打幾個小孔。完成。

◆小豬奶黃包做法：

（1）淺粉紅色黏土搓成圖形。之後用深粉紅色黏土做出小豬的鼻子和耳朵。

（2）把耳朵和鼻子貼在淺粉紅色「豬頭」上，用黑色黏土做眼睛，完成。

◆蝦餃做法：

（1）白色黏土搓圓壓平，中間放一塊搓成圓形的肉色黏土。

（2）好像餃子一樣，白色黏土包着肉色黏土，用手指壓出餃皮紋理，完成。可兒說，在網上搜尋餃子的做法，便可以學到如何把餃子「埋口」！

◆燒賣做法：

（1）黃色黏土搓圓壓平。白色黏土搓成棉花糖形狀，放於黃色黏土中央。

（2）把黃色黏土外圍逐一拉往白色黏土上方，包裹時，用手指輕壓做出燒賣皮的紋理。

（3）用工具協助，把燒賣皮和燒賣肉紋理修飾。

（4）用橙色黏土搓成圓形小粒作「蝦子」，放在燒賣上即成。

[Happy PaMa 教得樂 第292期]