星期日文學‧這種時世，疫下穩住生活的五位中生代，與他們帶來的虛構人物

在分別跟五位做小小採訪的過程中，記者被打破原有想像，本以為劃分「年輕」和「中生代」只是個比較好分辨群組而無甚大意義的代名詞，可是暗裏隱隱發現，這次五位的情狀，竟跟上次生出若隱若現的界線，細細劃分了由中生代爾後，創作人某種生活形態與心態的轉變，又在細聽之下，察見界線的跨越與浮動總是不斷。

麥樹堅提到剛巧幾位作家除李維怡外，都在大專院校有教職，而教務使他們在生活規律上不能有較大的波動，需勉力維持生活的節奏。鄒文律分享道，在近日疫情緩和下，他已掌握了居家工作的節奏，生活秩序亦逐步回復。對育有小孩的唐睿來說，因停課關係，生活上更多了「要全天候照料孩子」一環，笑言除了教大學，也在教幼稚園，這段日子比「正常日子」更辛苦，不過亦覺多了的親子時間寶貴。除了教學方面，米哈透露他最初不敢跟別人分享，在生活上他不太感到有很大的轉變，這或許由於他本身是個很「宅家」的人，且每天時間表亦很規律，而「這種沉悶的模式在這疫症之下就被反映出來了」。李維怡則在疫情中更深切體會到，她所居住的深水埗舊社區裏，街坊人生經驗豐富也「窿路多」，「在街邊生活的人有種本事，就是即使窮也可找到有用的資源」，在缺紙缺米缺物資時期，在舊區反而不用怕，因這裏「還未被新式城市發展模式壓扁，我們仍活在一個看起來破爛，但多元化的健康經濟體裏」。

大瘟疫下的大變動

疫症下人類大致處在隔離狀態，與人溝通的模式也逐點蛻變，問整體有何變化？唐睿笑言：「多了很多網友。」學生、同事、朋友全都變成「網友」，對於比較在乎「一種有溫度往來」及不甚使用社交媒體的他來說，可算是吃力。米哈也發現到，原來自己在人與人真正接觸以外、需借助不同媒體去溝通的時候，算是對這種社交模式比較弱，不太懂以電郵或短訊等跟別人保持聯繫，他形容這恍如重新認識怎樣跟他人相處，「教書亦有很大挑戰，好像突然變成直播主般」，但這種疫下生出的社交障礙，逐漸讓他明白到，這不是他實踐「宅家」與否的問題，而是有沒有自由去選擇——「如果疫症作為城市的比喻，尤其是近日的發展，我會覺得不想適應這種生活」。

在生活模式變得比較有局限之下，麥樹堅說，一些有利於創作的活動，例如散步、外出觀察或實地考察等，都未必能做到，困在家中讓他較難動筆，近日他嘗試慢慢調節，盡量使自己重拾並專注於擱延兩三個多月、有關公共屋邨的長篇小說，讓自己專注於小說創作或蒐集資料，也淡化了長時間居家而引起的憂慮。鄒文律認為對於疫情帶來的衝擊，是需要調整生活形態來應付或抵消它的，對他來說，「生活如果沒有太多突發事情要處理的時候，較能靜下心來寫作」。他也談及隨着年紀漸長、責任日多時，這樣的時光確實愈來愈少，「近年仍然維持寫詩的習慣，但小說確實寫得比較少」，最近正醞釀一部新的小說。唐睿認為中生代除了家庭或工作衍生的負擔增重，也許在心態上亦有轉變，在創作上變得比較隨心和純粹，較多出於生活與喜好，現時他寧可追求精細，在有限時間內創作自己會比較喜歡的作品。李維怡說她不是個經常覺得要寫作的人，感覺強烈時會寫、被追稿會寫、事情想不通時會寫，但平日的話，她「對於在生活裏創造可能性的熱情更大」，在疫情下脫去繁務，她慢慢重拾創意和激情，感受「生命力湧現的時刻」。對於寫作，本來有規律的米哈說影響不大，每天都會留些時間來創作，近日較多困在家中，也造就醞釀劇本的過程。

執迷時間的心態

近月時間感混亂，睡眠也受到打擾，使麥樹堅重新思考「時間」這概念，並選來Alan Lightman的《愛因斯坦的夢》，小說主角不是歷史上的愛因斯坦，而是虛構的愛因斯坦，故事自一九○五年始展開，「當時愛因斯坦二十六歲，將要發表驚世的科學理論——特殊相對論」，小說從此開始敘述，「有趣的是當你把整本書看畢，小說裏只過了兩句鐘」。小說中的愛因斯坦在回憶發表重要學說前的一段日子，即自一九○五年四月十四日至六月二十八日間發的三十個夢，彷彿在暗示這些夢啟發到他隨後發表驚人的科學理論。書中內容包含許多對時間的思考，「正值在我們落入對時間的感覺如此混亂的特殊時刻，或可趁這時候去思考什麼是『時間』」。在眾多經歷的夢境之中，有幾個最為麥樹堅留下深刻印象，其中一個講述所有人均預知世界末日將要來臨的世界，「由於大家知道末日，都在前一年辭職，一起去過自己想要的生活，人的生活變得比較平和。結局是一同走向毁滅，但在毁滅前大家過得非常友好，恍如一個平等世界」，諷刺的是，「原來去到終結時，我們才能找到平等」。另一個他比較喜歡的夢境，描繪一個沒有未來、所有人都看不見明天的世界，「大家會怎樣去生活呢？小說裏寫到一些人很率性很大膽地過，一些人則每天攤在牀上全無生命力地過」，相對另一夢境，講述一個人類有預知能力，能確知自己未來狀况的世界，「能預知未來，我們應如何抉擇如何取捨？回到疫情當下，當我們一起面對此情况時，心態上該如何選擇，可以盡我們能力範圍去改變什麼嗎？這類故事給我們啟發，一些指引」。麥樹堅徐徐闡釋小說如何打破人對時間的概念，那些夢讓人思考，時間，也許不是一條直線，「書中講到時間如流水」，但不是那麼片面，「流水上一些樹葉也許會在拐彎處被卡住，就像一些人在時間長河中不知如何走下去，被卡住了，然後回到過去」，書中也有關於「時間零」的故事，「時間零像個中心，愈靠近它時愈歸零」，遠離它時「時間」才有速度，他說，若感到疫症帶來的痛苦，也許能嘗試想像走入「時間零」的空間裏面，走入靜止，永遠停頓於瞬間。

困守空間的心態

米哈感到的宅家情况，恍似被困在一個空間，他選來Amor Towles的《莫斯科紳士》，認為小說裏的主角羅斯托夫伯爵，頗適合現下的情况。故事背景設於十月革命、沙皇倒台之後，俄羅斯帝國沒落，正式進入蘇聯時期。主角羅斯托夫伯爵作為前朝貴族，被軟禁在大都會酒店裏三十多年，「作為貴族，伯爵無可避免地被困在這空間裏，一家他以往是常客的酒店，但現在情况是，他真的不能離開酒店」，他會怎樣看待或承受這事呢？伯爵依舊維持着一套生活規律，「他依然去理髮店剃鬚，去餐廳吃飯、喝紅酒，酒店好像是保護他原有生活的烏托邦，可是外面轟動的世界終究滲入了這地方」，米哈舉了一些例子說明，比如說伯爵以往用餐都很講究點選哪款紅酒白酒才配搭食物，但一天，餐廳侍應跟他說，他們只有紅酒或白酒，沒有仔細分不同產地或品種等，「因為有人會舉報，賣酒分不同價錢或名字，是一種階級意識，因此全部酒樽上的標籤都被撕掉，所有酒劃一定價」，這例子說明，外界正入侵你內部被困的世界，「但一些東西你無法磨滅，諸如教育和品味，以及內裏潛在的氣質」，伯爵後來接受命運，也豁然面對被迫剃掉的鬍子。然而作為一個紳士，精通文學、音樂與飲食，當伯爵失去皇族背景後，他懷疑自己所用何在，然後「他選擇當餐廳的領班」，這意味着什麼呢，「當我們無法改變，感覺自己被困，也知道被控制着」，在這狀態下，伯爵選擇的是繼續尋找自身價值，「撇開本來的所謂枷鎖──既然我的已有知識在酒店裏，最適合的角色是當餐廳領班，那我便盡我力量去協助身邊的人，好好享受時光吧」。米哈說明他的意義，在於「嘗試尋找方法，重新介入，並在這狀態下創造新意義」，正正點出書中名句「你如果不掌控情勢，就會被情勢所掌控」的意思，米哈說：「掌控的意思，在於懂得在內裏游奕。」

覷破迷霧的心態

唐睿也重視創造意義的力量，他選來的是也許大家都耳熟能詳、法國里昂作家Antoine de Saint-Exupery的《小王子》，但或如記者在里昂所見，會到廣場上小王子塑像前朝聖的旅者，未必都了解小王子的故事。記者最初的反應是「很溫暖啊」，唐睿始細細闡述帶小王子到來的較深層意義。故事講述飛行員因飛機失事墜落於沙漠，並遇上小王子，「很多時我們被他溫暖的感覺融化了」，但在沙漠，飛行員只能被動地等待救援，那是「生死存亡的處境」，把小王子帶來此時這個或讓人絕望失望的香港，「也許能提醒我們，我們正追求的事未必是那麼表面」，唐睿舉了個例子，書中小王子請敘事者「我」替他畫一隻綿羊，「他想到的第一件事，不是求救或克服面前困境，他問的是，可否先畫一隻羊？可見他在乎的是美善的事」，這也提醒我們，有時把焦點放錯了，愈在困難或危急關頭，「應該愈要冷靜，有時更要有點漫不經心」，才能看到真正重要的事。小王子亦很敏銳，觀察到「我」給他畫的羊太隨意，像一隻得了重病的羊，「這正正是我們這時代需要的一種對周邊事物敏銳的觀察能力」，還有創造力，以及不被外界主導方向的能力，「他帶來的啟發未必能即時解決眼前問題，但能提醒我們在大方向上所需要的，比起武功蓋世的大俠或戰士，如特洛伊英雄，我想，此時此刻更重要的，反而是一種很柔的力量」。《小王子》裏的國王，也體現唐睿認為此時很重要的一種柔韌力。國王喜歡發號施令，也愛自吹自擂，一次小王子請求國王命令太陽落山，國王卻答他，無問題，在日落時我會命令太陽落下，唐睿認為「這個是大智慧，你要無所不能時，便要掌握『道』，這個很道家」，他繼而解釋說：「當你明白要折服於什麼條件，知道自己受制於什麼規律下，你便能夠反制於規律，或者是可以做到自己想做的」，帶來的意味是，即使在疫症或其他威脅下，我們可同時游刃有餘地繼續生活，對唐睿來說，這比其他英雄式的人物，更為強大，「他幫助我們跳出既有價值系統，看見真正重要的事」。

分享善意的心態

鄒文律選來的也是充滿良善的人物，他思前想後，念念不忘的是香港作家西西《我城》裏的阿果。他認為在一九七○年代的紛亂時期，阿果仍能以良善開放的態度面對世界，在自己的崗位上努力不懈，在他看來，散發着「一種良善柔韌的力量」，而這種力量，「或許體現在今天許多默默無聞的普通人身上」，是他認為，我們今天所需要的。小說有一處寫到阿果剛剛找到工作時，「坐在寫字桌對面的人」鼓勵他：「青年人，好好地做啊。」阿果回答說：「那是不消說的。」鄒文律說，阿果的回應多麼直率，多麼有自信——我一定會好好工作：「這是一種盡忠職守的態度。」然後，小說這樣描繪到郊外「種電話柱」的阿果：「我們沒有使什麼倒下，我們豎立。我們不破壞，我們建設。」即使阿果覓得的工作並非高薪厚職，不過是一份架設電話線的工作，但仍讓他感到高興，「他能夠以薪水回報家人，而且自覺他的工作對社會有意義，能為那些荒涼小村帶來外面的消息」。後來，小說還說他覺得自己的工作很有趣，「能從工作尋得趣味，並相信自己的工作對社會有貢獻、有價值，這種渴望善待別人、欣賞自己的工作的心態非常積極」。由此讓鄒文律想到，「在疫情下戴口罩，除了是自我保護，還有保護別人的這一面。如果我們總是想着『自我保護』這一面，我們在感到不適的時候便不會想要戴口罩。但是，如果我們看重的是『保護別人』這一面，那麼即使感到不適，我們還是會忍耐」。來到今天的疫下社會，鄒文律猜想，阿果可能會是送外賣的人：「阿果喜歡在『我城』到處跑，送外賣的人對『我城』每天的光景都能有所感應。」若阿果來到此下，於鄒文律來說重要的是，知道阿果尚在此時此刻，用心努力地過每一天。

穿梭界限的心態

李維怡盼帶來的，是一個組合——卡爾維諾《看不見的城市》中的馬可孛羅，與卡夫卡《變形記》中蛻變成蟲的格勒果，一人一蟲聯手到來，後來她忍不住想，這組合形象所潛藏的願望也許是《風之谷》的娜烏西卡與王蟲，「但娜烏西卡的形象太救世主了，歷史告訴我們救世主這條路行不通了」，所以她選擇人，具跨界能力的人，「不論自願與否，兩人都因作者指使，而跨越了某些彷彿清晰的界線」。卡夫卡筆下的格勒果，被規範化、公式化的現代生活折磨得身心靈被扭曲成非人樣子，一天早上起牀，發現自己幻化成一隻肚皮向上、難以移動的大蟲，「初時還好，然後漸漸，他被自己愛着的家人否定、離棄。最後，他發現最有貢獻的事，就是自我毁滅」。在卡爾維諾筆下的馬可孛羅，本就是個有穿越之能的角色，他向東方的帝國擴張者忽必烈述說一些不知是真實還是虛構的城市。「作為旅行家，他跨越了物理上的邊境；作為說故事的人，他跨越了思維上的界線；作為卡爾維諾筆下的人物，他跨越了真實和虛構的界線。」李維怡說，她想帶格勒果來現世，因為今天的資本社會，比起他那時更規範更公式更壓抑更疏離：「那麼多人成為工奴樓奴，毋須敏感的人也會感到問題所在。如此，這裏應該有許多人自覺是他的同類，也許他會不那麼孤單？加上蠱惑而幽默的馬可孛羅在身邊，也許在自毁外，可以找到其他方式超越困境？」在現今互聯網發展超速的當下，書中馬可孛羅會如何在各地封城令下觀察和跨越，會給世人述說怎樣的城市故事，維怡說也很有興趣聽聽，她補充道：「又或許，我只是很想知道，卡夫卡憂鬱善感帶來的一雙鬼眼，加上卡爾維諾的聰明、鬼點子與輕盈，能否應付這個過度緊張嚴肅，以及，充滿不能跨越的界線的世界。」

文//林凱敏

圖//受訪者提供、網上圖片

編輯//關曉陽

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