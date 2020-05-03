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2020年5月3日星期日
星期日生活
國安法達人傅華伶 依靠法庭解決政治問題 整個社會付代價
正義女神的黃昏
遇襲和創傷，最重要是活着
周日話題：誰是手足？ 五幅圖回應反修例運動的都市傳說
周日話題：「法外施仁」：法官有責任教化社會？
悼：麥高義至死方休
悼：記恩師麥高義二三事——案無大小 少一點公義就是不公義
周日話題：反恐的爛劇本
童軍跳彈牀：學會梁氏數學的第一天
周日話題：香港第二波疫情後的防疫策略——「封城」之外，如何與疫共存？
影像特區：喘息
七情上面：右腦軟化左腦 臨在共感不是玄想
劇透紙背：《熱帶雨》有人不喜歡成龍嗎？
評影習寫：房間裏的電影
家明雜感：《美國達摩》班農這傢伙
漫畫連載：This City這城 Vol. 8
星期日文學‧這種時世，疫下穩住生活的五位中生代，與他們帶來的虛構人物
家常便飯：梅菜扣肉 開闊餐桌系譜
ways of seeing：《夏天的一天》視覺小說遊戲 展現80年代港活力
通識導賞：DSE通識科要學生騎牆點解更難？
哲學大牌檔：DSE，考唔考？
童軍跳彈牀：學會梁氏數學的第一天
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【明報專訊】自從學會梁氏數學後，人生觀都改變了。
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國安法達人傅華伶 依靠法庭解決政治問題 整個社會付代價
正義女神的黃昏
遇襲和創傷，最重要是活着
周日話題：誰是手足？ 五幅圖回應反修例運動的都市傳說
周日話題：「法外施仁」：法官有責任教化社會？
悼：麥高義至死方休
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影像特區：喘息
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家明雜感：《美國達摩》班農這傢伙
漫畫連載：This City這城 Vol. 8
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家常便飯：梅菜扣肉 開闊餐桌系譜
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