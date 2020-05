「是個巨人!」那是我見到他時的第一個反應。龐大的身軀、有力的握手、親切的笑容,甫見面便感受到他的熱誠。「我們開瓶酒吧!」他興奮地走向酒櫃。那是Valli紅酒,是麥高義家鄉新西蘭一個小酒莊的出品,單一以Pinot Noir提子釀製,就像他對法律的專注。

接佔中案 酬金只給助手

一杯喝下,我們都把這位在回歸前已是御用大律師的巨人暱稱為Gerry。「不要怪我沒禮貌,我認為你們佔中三子沒能力號召那麼多人佔領。9月28日,我正在這個辦公室工作,從落地玻璃窗外望,目睹警察發射催淚彈後,數以萬計的市民湧到夏愨道抗議。我願意為你們打這場官司!」即使預計官司曠日持久,他收取的酬金主要是給幾名大律師助手,毫不計較承接這件大案對他收入的損失。我們亦很快就抗辯策略達成共識:不就事實與控方爭辯,只聚焦在法律觀點,證明控罪不合理和政府才是引發佔領的罪魁禍首。

在其後的預審過程中,我近距離目睹Gerry的機智和冷靜,耳聞他不徐不疾、作出淺白而優雅的陳辭。我亦觀察到他如何從挫折中尋求希望,保持積極進取的精神。在預審第一天,陳仲衡法官經常打斷其他被告律師的發言,但卻細心聆聽Gerry的陳辭,讓他十分得意。誰知第二天聆訊時,陳官對辯方所有觀點均充耳不聞,最後更接納「煽惑他人煽惑」的控罪具法律基礎。在預審結束後,我以為Gerry會因全面敗退而沮喪,他卻精神抖擻地說法官錯得徹底,反而有助上訴時指出其謬誤,現在先全力以赴就這些荒謬的控罪抗辯。

在正式審訊期間,我們或者就應否與學生切割有所爭論,他亦對三子一些公開發言感到憂慮,但大家對被告應透過法庭向公眾陳述公民抗命的理念、展示承擔法律責任的勇氣都有共鳴。我感受到他堅持非暴力、尊重法治的心懷,他亦尊重我們為了原則而不惜以身犯險的勇氣。

Gerry曾因為成功傳召陳日君樞機成為我們的「品格證人」而非常雀躍。但目睹法官在陳樞機作供時只管抬頭望着天花板,一點筆記都沒寫下,他唯有盡快結束那個環節。「我賭輸了!」那天散庭時Gerry和我談起此事。「我以為有一半天主教徒會支持陳樞機,誰知那法官竟是屬於另外一半的天主教徒!」

當陳官休庭考慮是否容許我們破例傳召民調專家李立峯教授出庭作證時,Gerry說憑他多年經驗孕育出的直覺,知道法官一定會批准,結果Gerry這次賭贏了。李教授隨即細心以數據說明民眾清楚知道自己是為了爭取普選和對政府發射催淚彈不滿而參與佔領,佔中三子煽惑的罪名在民調中根本不能成立。可惜這些證據完全不能撼動法官的想法。

令人動容的 不是卓越的才華

我入獄之後沒機會了解Gerry對我們九名被告均被定罪、戴耀廷和我分別被判16月監禁有何看法。他會否在廢墟中撿拾重建希望的磚頭,告訴我受點囹圄之苦反而有助上訴?不幸的是我月前知道他患上了血癌,如此正直慷慨的人蒙難,誰不戚戚然?我在獄中寫信給他,感謝他多年來不眠不休以法律捍衛公義,抱歉我們的案件有份把他身子弄壞。我勸他專心休養,我們會另找律師上訴,但他卻堅持有始有終,在治療期間仍打算出庭為我們申辯,最終卻被疫情所阻。

4月29日晚收到Gerry因心臟病突然逝世的消息,竟夜難眠。從他的同事口中知道,他在病榻中仍在翻閱法律文件,急不及待重上法庭作戰。Gerry無論何時何地,仍是專注於人生的志業。那些年輕大律師說這位mentor令他們動容的,並不單是他卓越的才華,而是他至死方休、守護法治的心志。

只希望他在天國好好休息。Gerry, we all miss you!

文//陳健民

編輯//馮少榮

