周日話題：「法外施仁」：法官有責任教化社會？

查判辭之中，「高尚情操」其實並非減刑的理由（這樣相當奇怪，既然非減刑的主要理由，為何判辭卻要刻意道出），而其中一個理由，是法官的「法外施仁」：因為法官指出，他「不願意見到一老一少因為失去被告的照顧長期受苦，而老人家更是多病和行動不便。一般來說家人苦况不是減刑因素，但是在特別案件中，本席認為可以法外施仁，將被告的刑期稍為縮減，好讓他盡早再次照顧母親和兒子。但減刑幅度只可以是非常細小」。

《中庸》說：「仁者，人也。親親為大。」「親親」的意思，指父母以至親屬。古代法律（包括《大清律例》）有所謂「期親尊長」之說。《唐律疏議》「嫁娶違律」條疏議有云，「期親尊長，次於父母」，即是說，除了主婚的父母外，叔伯父母、姑、兄、姊，都可以主婚。按此解釋，「親親」已經不止是父母，而是包括親屬。回到今次案件的判辭，法官聲稱「法外施仁」，是考慮到被告要照顧父母的「親」，所以就要「施仁」。而「仁」的境界，就是孟子所說的「仁者無敵」。法官量刑之時，考慮的是「仁」，是儒家的最高境界，筆者看完，感覺法官情操更為高尚，覺得法官是希望以法施仁，做到教化社會的作用。

傳統中國以禮入法

究竟法律有沒有教化社會的責任呢？香港的普通法制度，是外來的殖民地法律制度，主要是壓迫人民、鎮壓社會、貶損人權，推動法紀（law and order）的制度，倒不是一個教化社會，推動德行的法律制度。但是，華人傳統文化卻認為，法律應該有一種推行道德及教化的責任。所以，筆者少年輕狂時，電視劇《包青天》在香港社會，居然大受歡迎。包大人儆惡懲奸，嫉惡如仇，頂住朝廷壓力，匡正道德，確是清廉好官。但是，中國朝代的地方官員，用現代的說法，卻是公、檢、法（司法權）集於一身，更擁有行政及立法權力，可謂三權集於一身，其角色已是超越現代社會的法官角色了。

然而，一個朝廷的地方好官，應具何種法律素養呢？以清代為例，地方官員一般稱為「知縣」，知縣集行政及司法權一身，其政績表現，與其地方治理的成就，極有關係。傳統中國，以禮入法，法律不單止有懲罰作用，亦有體現及推動禮教的作用。所以，知縣審判時，既然依照律例，在量刑時往往依照服制，宗族親疏而有所區別。華人社會之中，行禮教是法律的主要功能，由行禮教達至社會和諧，政通人和，用今次判辭所說，即是「施仁」也。

問題是，如果知縣任內案件太多，反映的不單是其任內地方治理能力好，反而是顯示其任內，用法不得其法，導致盜賊橫行，風紀敗壞，道德不彰。所以，知縣作為父母官，其理想境界是有一個和諧的社會，即係「止訟」「息訟」，愈少訴訟就愈好。要做到如此境界，一方面要打擊四處挑起法律訴訟的「訟棍」，另一方面就要親民，推行仁政，教化社會。清代名幕（即是所謂師爺）汪輝祖，晚年寫了幾本習幕心得，其中他在《學治臆說》「治以親民為要」一節有說：「長民者，不患民之不尊，而患民之不親。尊由畏法，親則感恩。」畏法者，不應只是按字面解釋的「恐懼法律」，而是背後的法律精神，即是禮教，所以人民會對父母官「感恩」。汪輝祖之後在「親民在聽訟」一節提到，親民之道，「教則非止條告號令具文而已……其在聽訟乎，使兩造皆明義理」。換言之，聽訟的過程，可使訴訟雙方都明白義理，可以超越條文的作用。汪輝祖更主張在公堂會審，因為在會審中，多有數百人聽審，而在審判過程時，就要「撻一人須反覆開導，令曉然於受撻之故，則未受撻者，潛感默化」，令「未訟者可戒，已訟者可息」。這裏可見，審判，是一個中國傳統社會十分重要的教化過程及工具。

踰越了普通法制度

回到現在，法官在判辭中以「法外施仁」的理由，為罪犯減刑，確是有中國傳統父母官的影子，更是在普通法制度內，引入中國傳統法律之中「以禮入法」的法律原則，確實是革新了普通法下法官的職能，讓法官儼如包青天，道德化身，推動社會教化，難怪一些市民，會對法官的判辭擊節讚賞。但普通法制度下的法官，其最重要的職責是解釋法例，而非推動教化，也不是時事評論員，在判辭中大談政治，廣施仁教，以儒入法，法外有情，更可施仁，在全球施行普通法的司法區來看，的確是極為罕見，這實在是踰越了普通法制度下，法官應有的規範及分際。

筆者素來認為，中國傳統法律制度並非野蠻落後。不同的國家及地方，有其法律制度的傳統與文化，這與其歷史發展息息相關。中國傳統法律的原則，與普通法制度下的原則，各有源流及發展脈絡。清代的法制，是滿洲人管治中原的手法，透過法律來做社會控制的工具，此部分日後有機會再談。但英國在香港引入普通法體制，剷走了原有的中國傳統法制及文化。香港的法官已不是清朝的知縣（不具行政及立法權力），但亦不應道德上身，不以法內而論法，卻用法外以施仁，確實令人大開眼界也。

文//王慧麟

編輯//林曉慧

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