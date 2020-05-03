周日話題：「法外施仁」：法官有責任教化社會？

【明報專訊】區域法院的一宗法庭判決，社會大嘩。支持法官者認為，既然被告在將軍澳連儂牆「傷人」罪方面，按判辭說法是「在接受刑罰的艱難時期仍然關心受害人的福祉顯然是表現出高尚的情操」，為何仍然要判45個月咁長的刑期呢？另一邊則指出，為何斬人者有「高尚情操」，不可以作為減刑的因素云云。
查判辭之中，「高尚情操」其實並非減刑的理由（這樣相當奇怪，既然非減刑的主要理由，為何判辭卻要刻意道出），而其中一個理由，是法官的「法外施仁」：因為法官指出，他「不願意見到一老一少因為失去被告的照顧長期受苦，而老人家更是多病和行動不便。一般來說家人苦况不是減刑因素，但是在特別案件中，本席認為可以法外施仁，將被告的刑期稍為縮減，好讓他盡早再次照顧母親和兒子。但減刑幅度只可以是非常細小」。
《中庸》說：「仁者，人也。親親為大。」「親親」的意思，指父母以至親屬。古代法律（包括《大清律例》）有所謂「期親尊長」之說。《唐律疏議》「嫁娶違律」條疏議有云，「期親尊長，次於父母」，即是說，除了主婚的父母外，叔伯父母、姑、兄、姊，都可以主婚。按此解釋，「親親」已經不止是父母，而是包括親屬。回到今次案件的判辭，法官聲稱「法外施仁」，是考慮到被告要照顧父母的「親」，所以就要「施仁」。而「仁」的境界，就是孟子所說的「仁者無敵」。法官量刑之時，考慮的是「仁」，是儒家的最高境界，筆者看完，感覺法官情操更為高尚，覺得法官是希望以法施仁，做到教化社會的作用。
傳統中國以禮入法
究竟法律有沒有教化社會的責任呢？香港的普通法制度，是外來的殖民地法律制度，主要是壓迫人民、鎮壓社會、貶損人權，推動法紀（law and order）的制度，倒不是一個教化社會，推動德行的法律制度。但是，華人傳統文化卻認為，法律應該有一種推行道德及教化的責任。所以，筆者少年輕狂時，電視劇《包青天》在香港社會，居然大受歡迎。包大人儆惡懲奸，嫉惡如仇，頂住朝廷壓力，匡正道德，確是清廉好官。但是，中國朝代的地方官員，用現代的說法，卻是公、檢、法（司法權）集於一身，更擁有行政及立法權力，可謂三權集於一身，其角色已是超越現代社會的法官角色了。
然而，一個朝廷的地方好官，應具何種法律素養呢？以清代為例，地方官員一般稱為「知縣」，知縣集行政及司法權一身，其政績表現，與其地方治理的成就，極有關係。傳統中國，以禮入法，法律不單止有懲罰作用，亦有體現及推動禮教的作用。所以，知縣審判時，既然依照律例，在量刑時往往依照服制，宗族親疏而有所區別。華人社會之中，行禮教是法律的主要功能，由行禮教達至社會和諧，政通人和，用今次判辭所說，即是「施仁」也。
問題是，如果知縣任內案件太多，反映的不單是其任內地方治理能力好，反而是顯示其任內，用法不得其法，導致盜賊橫行，風紀敗壞，道德不彰。所以，知縣作為父母官，其理想境界是有一個和諧的社會，即係「止訟」「息訟」，愈少訴訟就愈好。要做到如此境界，一方面要打擊四處挑起法律訴訟的「訟棍」，另一方面就要親民，推行仁政，教化社會。清代名幕（即是所謂師爺）汪輝祖，晚年寫了幾本習幕心得，其中他在《學治臆說》「治以親民為要」一節有說：「長民者，不患民之不尊，而患民之不親。尊由畏法，親則感恩。」畏法者，不應只是按字面解釋的「恐懼法律」，而是背後的法律精神，即是禮教，所以人民會對父母官「感恩」。汪輝祖之後在「親民在聽訟」一節提到，親民之道，「教則非止條告號令具文而已……其在聽訟乎，使兩造皆明義理」。換言之，聽訟的過程，可使訴訟雙方都明白義理，可以超越條文的作用。汪輝祖更主張在公堂會審，因為在會審中，多有數百人聽審，而在審判過程時，就要「撻一人須反覆開導，令曉然於受撻之故，則未受撻者，潛感默化」，令「未訟者可戒，已訟者可息」。這裏可見，審判，是一個中國傳統社會十分重要的教化過程及工具。
踰越了普通法制度
回到現在，法官在判辭中以「法外施仁」的理由，為罪犯減刑，確是有中國傳統父母官的影子，更是在普通法制度內，引入中國傳統法律之中「以禮入法」的法律原則，確實是革新了普通法下法官的職能，讓法官儼如包青天，道德化身，推動社會教化，難怪一些市民，會對法官的判辭擊節讚賞。但普通法制度下的法官，其最重要的職責是解釋法例，而非推動教化，也不是時事評論員，在判辭中大談政治，廣施仁教，以儒入法，法外有情，更可施仁，在全球施行普通法的司法區來看，的確是極為罕見，這實在是踰越了普通法制度下，法官應有的規範及分際。
筆者素來認為，中國傳統法律制度並非野蠻落後。不同的國家及地方，有其法律制度的傳統與文化，這與其歷史發展息息相關。中國傳統法律的原則，與普通法制度下的原則，各有源流及發展脈絡。清代的法制，是滿洲人管治中原的手法，透過法律來做社會控制的工具，此部分日後有機會再談。但英國在香港引入普通法體制，剷走了原有的中國傳統法制及文化。香港的法官已不是清朝的知縣（不具行政及立法權力），但亦不應道德上身，不以法內而論法，卻用法外以施仁，確實令人大開眼界也。