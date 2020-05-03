周日話題：誰是手足？ 五幅圖回應反修例運動的都市傳說

我們在過去數月透過整理公開資訊、索取警方數據，收集社交媒體信息，建立了《反對逃犯條例修訂草案運動研究數據庫》。數據庫內容豐富不能盡錄，本文僅根據透過《公開資料守則》從警方獲得的數據，解答上述問題，並回應運動期間出現的多個「都市傳說」。由於「冇圖冇真相」，下文會以五幅圖表向讀者呈現參與反修例運動而被捕和被起訴人士的性別和年齡特徵，以及其隨着運動發展的改變。

都是通識惹的禍，還是年輕就是罪？

在反修例運動中，我們知道「手足」除了年輕人和學生外，亦包括「中環白領」、「家長」和「銀髮族」。圖一的藍色棒是去年從6月9日起到今年3月31日止，參與反修例運動被捕人士中不同年齡群組佔的比重。圖一顯示這跨越年齡層的情况，但18至25歲的大學生和社會新鮮人已佔被捕人士近半（49.3%），緊隨其後的是15至17歲的高中生和26至30歲的青壯年人，分別佔14.2%和13.9%（頭盔一：純屬學術分析，無意異化「手足」為數字）。

受多次社會爭議啟蒙

為什麼他們佔被捕人士的比重那麼高？是否真的如一眾前高官所言，都是通識教育惹的禍？從數據上看，接受通識教育和被捕好像有一點關聯，15至25歲和部分26至30歲年齡群組都應屬接受新高中通識教育的一群；但我們不能看得那麼表面，因他們也剛好是受多次大型政治或社會爭議（反高鐵、2012政改、國教和雨傘）啟蒙的一代。誠然，有關聯並不代表有因果關係。統計學上著名的例子就是犯罪率隨着雪糕銷量上升，但難道雪糕引人犯罪？夏天多人食雪糕，而同時犯罪率較高，可能是因為夏天有較多人外出，或者人比較暴躁和衝動而已。事實上，無論古今中外，青年和學生一向是社會運動的主力。學術研究對此有各種解釋，例如後物質主義，易受朋輩影響，較少家庭包袱，或容易接收不同意見等等。要證明反修例運動是一場「因運」（因通識教育管理不善而引發的社會運動），我們需要更多的研究，特別是質性研究，才能釐清通識教育對青年參與社會運動的影響。

那麼，年輕人是否特別「勇武」，以致他們佔被捕人士的比重特別高？還是如坊間所言：「年輕就是罪」，被警方和政府針對？就此，我們加入了兩組數據配合作分析。第一，是不同年齡群組佔遊行集會參與者的比重（見圖一的橙色棒）（特別感謝李立峯、鄧鍵一、袁瑋熙、鄭煒團隊提供了他們的《「反逃犯條例修訂示威」現場調查報告》的原始數據，讓我們可以得知去年6月到12月在各反修例遊行和集會現場接受抽樣調查的受訪者年齡和性別）；第二是自去年6月9日到12月31日被捕人士中，不同年齡群組被起訴的比重（截至2020年3月20日的數據，圖中的灰色棒）。

年輕較多參與前線勇武

比較圖一的藍色和橙色棒，我們不難發現年輕人本來就是反修例遊行集會的主力。然而，21歲以下佔被捕人士的比重還是明顯地高於其佔遊行集會人士的比重，前者比後者高出近8至9個百分點。相反，較年長的群組則是前者比後者低出近5至7個百分點。這個現象的成因，有可能是年輕人比較多參與「前線」的「勇武」行為，因而有較大風險在遊行集會後參與衝突而被捕。相反，較年長的參與者，可能因為家庭包袱或其他因素，較少出現在衝突現場。當然，其他原因亦有可能拉開兩者的差距，例如部分示威者會留待衝突時刻才現身，或者是有些衝突場面根本不是在遊行集會後出現（例如去年11月18日的理工大學攻防戰），而年輕人佔這些示威者較高的比重。

不過，我們不能排除年輕示威者被針對性拘捕的可能。假設檢控系統是公正的話（頭盔二：無意加入「法治是否已死」的討論），針對性拘捕可能會導致警方在拘捕時忽略具體證據，以致後來在提出檢控時出現困難。從圖一的灰色棒可見，21至25歲和15至17歲這兩個群組被起訴和被捕比重的差距較大，而其他年齡群組則大概相若。15至17歲群組佔被起訴人士的比重低於其佔被捕人士的比重約5個百分點，反映這個群組可能真的被針對性拘捕。當然，我們也不能排除他們可能參與的行為與21至25歲群組的性質不同，因而沒有被「優先」起訴；或者是警方出於打擊運動主力的需要，在蒐證上安排較容易符合檢控條件的罪名給21至25歲群組。

當然，不同因素是有可能相互抵消對方的影響，例如某個群組可以同時被針對性拘捕和起訴。而要證明某些年齡群組有否被針對性拘捕和檢控，甚至到「濫捕」和「濫告」的情况，我們需要更多的證據，例如最終不同年齡群組佔被起訴人士的比重，判決後被定罪的比率，在類似時間被捕而牽涉類似罪行的被捕人士會否因為年齡關係而在起訴時有明顯的次序等等。

前線巴，後勤絲？

在反修例運動中，我們不時從連登討論區和社交媒體的討論及媒體報道中看到，衝突場面中似乎較多男性示威者（頭盔三：拜託，無意塑造性別定型，女權人士息怒）。「今生只嫁前線巴」和「今世只娶後勤絲」這兩句在衝突現場塗鴉的豪言壯語，顯得兩性在是次運動中有點約定俗成的性別分工。更有聲音指女性在這場運動中「被邊緣化」，而前線男性的「勇武」被無限放大，令運動多少出現「父權」的傾向。究竟這些講法是否確切？運動參與者，特別是所謂「前線」和「勇武」的示威者的男女比重是否特別懸殊？

男性被捕比重較高

圖二是反修例運動中被捕人士和參與遊行集會人士性別分佈的堆疊棒形圖。左起第一個棒是從去年6月9日到今年3月31日被捕人士整體的兩性比重。從中可見，男性佔整體被捕人士的四分之三（74.8%），而相比之下女性只佔四分之一（25.2%）。左起第二個棒，是從李立峯、鄧鍵一、袁瑋熙、鄭煒團隊取得的數據。從中可見，參與反修例遊行集會活動人士的兩性比例則較為均衡。比較之下，被捕人士中男性佔的比重明顯高出其佔反修例遊行集會人士的比重。男性佔被捕人士的比重較高，一個合理解釋是男性比較「前線」和「勇武」，願意留在衝突現場，因而有較大風險被捕。另一個原因，可能是部分男示威者由於種種原因，例如害怕女性示威者被捕後有可能被侵犯，或考慮到她們較難逃離現場，因而自我犧牲拖延警方的追捕行動。

無論如何，若大部分被捕人士是在「前線」被捕的前提下，男性無疑是前線的主力。除非，我們有證據或合理理由證明警方特別針對男性示威者，以致他們其實只佔「前線」的少數，但不成比例地被捕。但暫時看來，這個可能並不大，特別是在有警方針對年輕女示威者這個都市傳說的情况下（下文會處理這個講法）。總而言之，前線並非只有「巴打」，「絲打」亦絕非少數，「前線巴」和「後勤絲」的說法只某程度上反映不少人對男性和女性在反修例運動中角色的刻板印象。

女被捕者隨運動發展增

當進一步考慮運動的發展對兩性參與的影響，我們發現了一個有趣現象。圖二左三起一系列的棒是由去年6月起到今年3月被捕人士的兩性比例。從中可見，隨着運動的發展，女性佔被捕者的比重亦慢慢增加，從一開始6月的8.2%，上升到10月和11月的28.3%和29.0%，再稍稍下降到今年3月的25.5%。而翻查李立峯、鄧鍵一、袁瑋熙、鄭煒團隊的數據，我們發現去年參與反修例遊行集會人士的女性比重一直徘徊在45%到55%左右。在男示威者沒有明顯從前線退縮的前提下，這很可能代表愈來愈多女示威者的激進化，因而站在更「前線」，或參與較激烈的衝突場面而被捕。女性在激烈抗爭高峰期的10月和11月佔被捕者的比重較高，某程度上也佐證了這個觀點。當然，我們同樣可以懷疑警方愈來愈針對女性示威者，因而讓女性佔被捕人士的比重增加。但在缺乏不同月份按性別劃分的起訴數據的情况下，我們無法否證這個說法。

警察專捉𡃁妹？

上文提及警方或針對拘捕年輕女示威者，我們就此製作了圖三，從去年6月9日到今年3月31日，按性別劃分不同年齡群組佔被捕人士的比重。從圖三可見，被捕女性的年齡分佈基本上和男性沒有太大差別，這反映年齡對不論男女在思考是否參與「前線」的關連大致相同。簡單來說，21至25歲的女性和男性在同一性別中均屬「前線」的主力，佔被捕人士的比重最高，而隨着年齡的上升和下降，佔被捕人士的比重就下降。不過，我們看到圖三中12至14歲和15至17歲女性佔被捕女性的比重，略高於其同齡男性佔被捕男性的比重，合共多出2.4個百分點。在假設性別對不同年齡群組人士參與前線衝突現場的影響相同的情况下，這的確有可能代表17歲以下女性比同齡的男性被捕的風險較大。然而，一如上節討論年輕人是否被針對性拘捕或起訴所言，我們需要蒐集更多證據。

運動主力是學生？前線愈來愈多年輕面孔？

在反修例運動其間，一眾前港府高官紛紛指控高中的通識教育教壞學生，而近日亦有親中媒體批評大學被西方設置「洗腦課程」。這些針對教育界的舉動不難理解，媒體的報道和被捕人士的數據，均印證了年輕一族是這次運動的絕對主力。可是，我們要強調，年輕人並不一定是學生。因此，大家不能忽略參與運動為數不少的非學生年輕人。圖四左起第一個堆疊棒，顯示去年6月9日到今年3月31日止，中學生、大專生、非學生分別佔被捕人士的比重。整體而言，學生其實只佔被捕人士的四成，當中有大約四成是中學生，而六成是大專生；而非學生則佔總體被捕人士近六成。以此對比圖一中不同年齡組群佔被捕人士的比重，在假定17歲或以下人士一定是學生（佔17.7%）和26歲或以上人士一定是非學生（佔32.8%）的前提下，我們可以大概推算出佔被捕人士49.4%的18至20歲和21至25歲群組當中的23.2%（23.8%加17.1%減去17.7%）是學生，而餘下的26.3%（59.1%減去32.8%）為非學生。這一群社會新鮮人的處境值得我們關注，特別是當中沒有入讀大專的一群。不過要注意，由於資料是由被捕者自述，不能排除有人不願向警方透露學生身分。

開學後反更多學生被捕

引入時間面向後，我們亦發現一個有趣現象。圖四餘下的堆疊棒顯示了由去年6月9日到今年2月20日不同時間段學生和非學生分別佔被捕人士的比重。從中可見，不論是中學生還是大專生，他們佔被捕人士的比重在7、8月下降，但從9月起一直攀升，甚至在12月上升到合共佔被捕人士的五成。6月份整體被捕人數太少，分析6月到7、8月的下降沒有太大意義，但9月後每月至少有數百名學生被捕，他們佔被捕人士比重的上升值得我們關注。按常理推斷，學生在暑假比較空閒，而開學後學生應該要忙於處理學業，佔被捕人士的比重理應下降，但我們看到的卻恰恰相反。就算考慮到大學生的時間比較容易靈活調配，暑假和開學對他們的時間分配依然有一定影響。而中學生佔的比重上升就更令人費解。換句話說，有某些重要因素抵消了開學的影響，甚至逆轉了整個趨勢。

是否可能是年輕人愈來愈被針對性拘捕，而學生多數是年輕人，因而推高學生佔被捕人士的比重？我們翻查數據，發現學生和非學生佔被起訴人士的比重大概相若，不論是整體數據或是按被捕的月份來計算。因此，一如上兩節所言，我們暫時沒有充分的證據去否證這個假設。另外一個合理的推斷，是學生重返校園後接觸到更多的反修例信息，有利動員，以及更容易受到同學的影響，因而參與了更多的反修例遊行集會和衝突。翻查媒體的報道和連登及社交媒體，8月下旬開始出現大量如何組織罷課和在校園內宣傳反修例的討論。開學後，大學固然有學生會和學聯牽頭，很多中學亦有高年級生和校友協助文宣工作。當中最為矚目的，莫過於受「香港之路」啟發的中學生人鏈，甚至由單一學校發展到組織同區多間學校的聯合人鏈。

年齡較大佔被捕人士比重下跌

由於學生和年輕人高度重疊，我們在圖五看到18至20歲、15至17歲、12至14歲3個群組佔被捕人士的比重一直陸續攀升，這亦印證了各方觀察到前線年輕化的現象。這亦提醒我們第3個讓學生比重上升的可能，就是其餘年齡群組的退卻。從圖五可見，26歲或以上的4個年齡群組佔被捕人士的比重陸續下跌，可能是因為這些年齡層的人士由於種種考慮，例如家庭和個人生計，因而減少出現在高被捕風險的場合。至於作為運動主力的21至25歲群組，他們的家庭壓力可能較其他年齡群組低，但我們仍然看到他們佔被捕人士的比重下降。原因可能有二，第一是他們被大量拘捕，導致該年齡層參與衝突場景的人數慢慢下跌，第二是當中有一大群21至25歲的社會新鮮人，收入並不穩定又或甚缺乏家庭的支援，而投入反修例運動嚴重影響到他們的生計，因而無奈暫時退下運動火線。

總結

透過分析警方提供的數據，我們希望本文能為讀者提供一個有關反修例被捕人士大致圖像，同時回應一些坊間流傳的「都市傳說」。當然，本文不少論點仍然有待更多的研究和數據去否證。反修例運動是香港自1967年左派暴動後最大型的社會運動，至今有近8000人被捕。而和50年前不一樣，我們相信港府或者坊間都有較詳盡的紀錄。我們懇請有公權力的機構如港府和警方，能夠主動提供各類型和反修例運動相關的數據，以息公眾疑慮和滿足公眾的知情權。《反對逃犯條例修訂草案運動研究數據庫》（https://antielabdata.jmsc.hku.hk/）還有更多與運動有關的統計圖表和原始數據，歡迎瀏覽。

參考文獻：

李立峯、鄧鍵一、袁瑋熙、鄭煒，《「反逃犯條例修訂示威」現場調查報告》，香港中文大學傳播與民意調查中心，2019年12月

文//方志信（香港大學新聞及傳媒研究中心研究助理）、傅景華（香港大學新聞及傳媒研究中心副教授）

編輯//林曉慧

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