近日法官郭偉健一宗傷人案的判辭引起社會嘩然，王慧麟今期撰文詳析判辭何以走偏，離開了普通法的道統，也就是違反了正義女神所代表的精神。事實上，撇除對被告減刑是否有據，法官對身體受嚴重傷害的受害人顯得異常冷冽，被告雖被懲處，當事人卻沒得到撫慰或救贖，讀其文字，只感到鮮活的痛，猶幸仍見到她的努力。（見另文）

社會撕裂未息，而隨着疫情放緩，反修例示威的吶喊與警察拘捕的新聞又再登上舞台，葉蔭聰在留意追溯新上場的「本土恐怖主義」戲碼，方志信與傅景華兩位學者，則詳細分析了自運動以來警方拘捕數字背後所反映的面貌，以圖證實傳說中警察有否針對什麼人的說法是否有根據。另邊廂，建制派又再拉起23條立法的戰幔，今期我們訪問了港大法律學院院長傅華伶談國安法與23條，眼下的執法手段，法律的前途如何，他說了很多，但有一句好語重心長的，說不要過於神化法律。

女神也許正步向黃昏，堅毅不屈的捍衛者卻不乏人。好不幸的，一個戰士、巨星離開了。資深大律師麥高義的驟然辭世，讓法庭內外多少人黯然神傷，痛失英才。法庭上他的風采叫人迷醉，如果一個法庭記者提出要訪問他，他會耍手擰頭說律師不能賣廣告，如今唯有在這裏留下一些關於他追求法律公義的憶記。別了，麥高義先生，一路好走。

先前我們如約網上開放所有內容至四月尾，今期起如常。歡迎喜愛我們的讀者登記成為訂戶，繼續支持。

編者話//黎佩芬

圖//何倩彤

美術//SIUKI

編輯//蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao