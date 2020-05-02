送禮之選：體貼有「禮」 哄媽媽開心

◆給愛「煮」媽媽

鴛鴦烤盤電熱鍋

對於熱愛下廚的媽媽而言，一個多功能煮食器具簡直就是方便至極的恩物。BRUNO crassy +系列的橢圓形電熱鍋，外形典雅纖巧，還有齊煎、炒、烤、燜、燉、蒸等多種功能，適用於烹調各式料理。今年推出限量藍灰色，有坑紋及平面的鴛鴦烤盤，可一邊煎炒一邊燒烤，同時滿足兩種煮食需求。

售價：$1598

查詢：3568 7885

◆給養生媽媽

滋補養顏「花束」

做子女的當然希望母親健健康康，但怕直接送補品不夠吸引，不如為她送上這個由永發蔘茸海味行推出，滋補養顏、造型創新的花膠花束。花束裏包含兩隻南美花膠筒，適用於烹調不同中菜菜式。不想辛苦媽媽的話，亦可順道為她預備一頓健康美味的花膠大餐，誠意滿分。

售價：$490/束

查詢：6681 6739

◆給貪靚媽媽

限量高貴唇膏

一支唇膏，就能輕易提升面容氣色，對於貪靚的媽媽絕對是日常必備的化妝品。

Gucci Beauty的Rouge à Lèvres Mat唇膏系列，早前新加推6款限量色調，啞緻明亮的絲絨質感，效果豐盈貼服而不乾燥，加上金色管狀的外殼設計，高貴精美。

售價：$305/支

查詢：2111 0572

◆給食家媽媽

在家歎英式下午茶

想帶媽媽去歎afternoon tea慶祝母親節，但尚未放心外出用餐的話，可以考慮送她一個由英國著名茶葉品牌Fortnum & Mason推出的母親節禮物籃。當中包含Fortnum's一系列的經典果醬、朱古力、餅乾，以及全新推出的「母親節茶葉」，讓媽媽在家中都能享受到英式貴族下午茶的滋味。

售價：$1544

查詢：3916 8181

◆給辛勞媽媽

無時無刻按摩

不論是事業型還是主婦型的媽媽，都可能因長期使用電腦或操勞過度而導致腰痠骨痛。由日本電子品牌Mytrex生產的頸部及腰部發熱按摩儀，採用EMS肌肉電刺激技術，配合溫熱二合一功能，據稱有助紓緩肌肉疼痛。而且外形輕巧時尚，USB充電的無線設計亦方便攜帶，在家中或在辦公室都能隨時使用。

售價：頸部按摩儀$699

腰部按摩儀$899

查詢：3898 4910