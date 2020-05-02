製作貼士：斜角剪斷莖部

插入花泥3厘米

插花時，莖部大概插入花泥的2至3厘米便足夠，否則很容易會穿破花泥，令水分流失；而插過留有小洞的位置亦不能重複再插，否則會使鮮花無法吸收水分。

兼顧360度形態

插花時不能只專注花籃的正面和背面，應兼顧360度的面向，讓各個角度都有着獨特自然的美態。

●母親節花籃動手做

工具、材料：

花籃（連花泥及膠紙）、花藝剪刀、小桔葉、康乃馨、荔枝玫瑰、小玫瑰、松蟲果、馬尾草或小手球

1. 預備花籃（圖A）

在派送上門的花籃中，會預先放好花泥及膠紙。首先將突出的膠紙圍繞花籃邊緣修剪整齊。

2. 葉材（圖B）

將小桔葉分枝，先選用有丫杈的葉材，修剪成合適高度，並去除多餘枝節和葉塊，然後向着花泥的正中間位置斜斜地插入。葉片可稍微高出花籃，以遮蓋花泥。

3. 主花（圖C）

選定花籃的正面和背面，將3枝康乃馨的莖部修剪，再分成高、中、低，並以不規則三角形的形態分佈在花泥上。

4. 襯花

先修剪荔枝玫瑰的花瓣，再分成高、中、低，插在主花與主花之間；接着再插上已經修剪好的小玫瑰（貼士：小玫瑰的莖部較軟，花頭較細，可讓其垂垂地擱在花籃邊上；又或可插高一點，營造空氣感）。

5. 跳點（圖D）

將松蟲果、馬尾草或小手球往外方向插在花與花的中間，營造跳脫活潑的感覺。

完成

雖然材料包中的花材是預先由導師選定，但學生可透過鮮花高低或分佈，塑造出不同風格的造型。