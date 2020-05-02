直送新鮮花材 睇直播學插花 送母親驚喜

以往大時大節，想買花送人，都會親自到實體花店或在網上訂購。但近年手作潮興起，不少花店相繼推出花藝課程，讓完全沒有經驗的行外人，都能一嘗插花滋味。位於葵涌的Make Your Choicesss Floral Lab，除了提供一般花束訂製及婚禮場地佈置服務外，亦定期開辦花藝班，現時更將課堂搬上網，無非是在疫情下，讓對花藝有興趣的人安坐家中，也能善用時間，好好進修花藝。

今次花藝師Samantha為我們示範的花籃，正是母親節花藝班的課堂作品，以象徵母愛的康乃馨作為主角。「選擇以花籃代替花束，是因為大家多了居家時間，完成的作品送給母親後，可省卻轉換花瓶的工夫，直接放在家中，點綴空間。」

花泥固定造型 較易掌握

對很多新手而言，網上教學始終缺乏直接交流，有疑問時未必可即時提出，擔心影響學習和製作。Samantha解釋，今次的鮮花籃會用花泥固定花藝造型，比起其他插法相對容易掌握，是一個非常入門的版本。材料主要分成葉材、主花、襯花及跳點（即點綴之意）4部分。她會從插花的深度、角度、方向等詳細解釋，學生只要一步步跟着指導，便能順利完成作品。課堂結束後，她亦會為學生拍攝一條完整的教學影片，讓大家重溫不清晰或有疑惑的地方，從而充分掌握課堂上所教授的技巧。

鮮花圓形配尖形 效果自然

Samantha又說，一般學生在製作上都不會遇到太大困難，反而大部分人遇到的問題是，課堂後想再做同類作品時，未必懂得選取合適的花材。「大部分花品都會有葉材、主花、襯花及跳點，購買材料時可根據這4個元素，選擇大小及形狀不一的鮮花，如圓形搭配尖形，營造的效果會比較自然；至於顏色方面，以白色最百搭，只要配上綠葉，再加多一隻顏色的鮮花，就已經很好看。」如果想購買其他花種代替康乃馨，Samantha建議顏色鮮豔多樣的鬱金香，它們壽命較長，比較耐放；另外馬蹄蘭的外形高貴純潔，符合母親形象，也是不錯的選擇。

■Make Your Choicesss Floral Lab

地址：葵涌業成街16至18號 星星中心907室

查詢：5910 7899

開課日期：5月8及9日

價錢：$480/一堂，包括花材及花籃，運費另計

文：康詠然

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com