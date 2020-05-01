蒐集反修例歌曲 音樂誌記錄抗爭時代

紀錄片《凛冬烈火：烏克蘭自由之戰》追拍民主革命的風火抗爭，一個年輕人在佔領廣場上，用鋼琴彈下一段扣人心弦的樂曲，相信是蕭邦練習曲作品10第12號《革命》。音樂跟社會動員從來密不可分，本港自反修例運動展開，受到事件日漸震撼刺激，許多回應當下的原創或二次創作歌曲叢生。去年8月尾起出現如進行曲的《願榮光歸香港》，廣受關注，國際媒體亦曾報道。至10月一班文化、媒體工作者及設計師開始記錄運動衍生的歌曲，並出版成刊物。

記錄至少90首歌曲

「其實今次這個運動，你可以見到音樂發揮了很大作用，將不同的人凝聚在一起。」團隊成員、樂評人陳Damon說，計劃為忠實記錄社運其間作品，他們主要在網上蒐集有關歌曲，除了歌詞直接跟運動相關，有些作品為網民將舊流行曲配上抗爭畫面，而受到廣傳的二創MV，均被計算在內。他認為音樂作品就像歷史文獻般承載社運記憶，將盡量擴大收集範圍。現階段記錄了至少90多首歌曲，分為3大冊刊物，並以發布時間來區分整理，期望於眾籌平台Kickstarter籌得10萬港元。第一冊收錄6至7月作品及事件，共約230頁將近製作完成。書內附歌曲的QR Code，讓讀者一掃於網上收聽作品。

「例如今次運動早期的唱聖詩方式，真的令人意想不到。老實說，我認為港人之前對於教會有既定印象甚至偏見，那運動卻衍生新的契機，重新思考我們看事物的方式，書中亦有文章討論此部分。」他續稱，團隊更專訪了黃耀明、黃衍仁、鍾一諾等，大談所思所想。駐足挪威工作生活多年的陳Damon認為，「音樂還音樂，政治還政治」不曾存在。不用多說John Lennon、Jimi Hendrix等傳奇，陳Damon分享曾參與英國歷史悠久及樂迷必定朝聖的音樂節Glastonbury，當中有一區域Left Field，正正對準推廣環保、平權、工人權益等政治討論。團隊希望刊物進一步拉近跟世界的距離，並以中英雙語書寫，他說：「歌不止是娛樂，這是一個文化的切入點。」

「在外國示威現場，大家都會唱耳熟能詳的作品。香港反而有個較有趣的現象，民歌（folk song）似乎還是不太受歡迎。歷史上，歐洲很多抗爭或政治音樂都與民歌有關。我想這亦與外國左翼工黨有較長歷史有關吧，他們很多時都有一班音樂人玩埋一堆，像英國的Billy Bragg。」陳Damon表示，今次社運的音樂創作類型比過往多元。1990年代末萌生的四方果為後搖（post rock）獨立音樂單位，「復出」推出《2019夏．時代EP》，收錄原創《跑到深宵》、《唔好出街》等歌曲；網絡歌手如晴天林、Arho亦有多首作品回應社會。惟整體來說，曲式始終以粵語流行音樂（Cantopop）為主，反映港人聽歌習慣，好些耳熟的主流情歌被改詞，搖身一變成為社運作品，有不少「慢板情歌式抗爭歌」。

《海闊天空》變「禁歌」

「夜晚一個人回家，感到好累好累，街上無人無車，只剩下紅綠燈的聲，我估大家都會記得呢個城市的紅綠燈聲。」音樂人MAEL表示一眾創作者可用不同方式，共同譜寫社會狀態：「我跟JB（本港rapper）屬同一公司，他創作的X the popo引起很多關注，表達的是憤怒，因此節奏較強、好嬲、什麼都罵出來。而我們想梳理那種失眠時，好無助又喊不出的感覺。」他跟唱作人陳嘉去年6月中旬開始創作Riley and Her Nightmares。歌曲將紅綠燈化成聲音素材，曲風為感覺舒服的chill beats，並不是悲壯氣氛。Riley出自一戰時民間流行的諺語，Riley是指一個安逸無憂的人，而士兵往往在寄給家人的信中寫及「To live the life of Riley」，盼望戰爭結束後的生活。陳嘉說這就如運動把眾人敲響，不能再安於扭曲社會，由此發聲：「如此切身的環境，個事態可能會令你個腦停晒，想不到東西，但最後還是在音樂中找回一些意義。」

「音樂有無用」，應該是個最無用的命題。若要回看本港社運與音樂，就有個不得不提的「今天我」（《海闊天空》首句）現象。《海闊天空》過去見於示威現場，《文化研究＠嶺南》21期（2010）內曾有文章分析Beyond搖滾的原真性及社運關係。然而，2014年雨傘運動出現行動的分歧，部分和理非行為被批評為「左膠」，當中包括大合唱後，被認定為高歌後「散水」，嘉年華式無作為。其間亦有些消息傳出，指在政總附近有激烈行動時，一些人只顧在金鐘站處唱歌。網上討論區高登更有《海闊天空》改詞版《海富天空》，嘲諷只顧鼓掌合唱的行為。

抗爭者後來開始自我約束不唱《海闊天空》，社區文化發展工作者吳文基曾撰文形容此曲變了「禁歌」，但亦認為批評者對歌曲包含的傳奇情感力量，始終不會太直接冒犯，多是指摘唱歌的人，而非批評歌曲本身。《海闊天空》仍是個會發痛的舊疤，《拆聲》一書內對此歌與傘運提出另一深度分析。作者黃津珏點出《海闊天空》內的羞愧感，指「集會人士要因為『愛自由』引發的佔領行動，而要廣大市民『原諒』的羞愧感，也就未必能夠通過合唱悲劇音樂而得到釋放」。他引述哲學家許煜指出，「中國式管治便是要令人覺得羞愧」。歌曲亦因而反映各陣營在抗爭心態至方式的離異，他提出可參考同志平權運動的去羞愧化、彼此賦權、感染力轉化等，以及提醒避免互相攻擊的重要。

盼唱出社會真正面貌

「要視乎什麼時候，做什麼東西吧！音樂有很多可能性的。」陳Damon說。《海闊天空》引起的糾結，無論如何都被今次運動激發出新的有機物掩蓋。不過，他認為港人對於音樂跟抗爭、現場作用的討論，仍然不足及不夠細緻。第一冊刊物收錄黃衍仁專訪，觸及對示威時的「鼓隊」之更多思考。黃衍仁於去年7月發布《自己人！團結唔會被打沉！》，原曲El pueblo unido jamás será vencido意思是團結的人民永不被擊潰，智利樂團上世紀70年代面對獨裁壓迫，當地樂團Inti-Illimani把此曲唱得廣為世界所知。去年智利爆發反對政府示威，街上再見此曲的高昂大合唱。得以傳承，亦得以轉化，正是音樂包容多變的本質。未來不知是哪一闕歌，此本音樂大典工程仍在籌備中，團隊希望各人「繼續用音樂暢所欲言，唱出我們真實聲音，唱出社會真正面相」。

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文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

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