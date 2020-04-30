Loro Piana推出的不少高級鞋履系列，名字均與步行（walk）有關，例如Open Walk是短筒無綁帶優閒鞋、Summer Walk是經典懶佬鞋款，兩者均有不同物料與顏色的選擇。Modular Walk是具有防水功能的運動鞋，而近年品牌積極推廣的360 LP Flexy Walk則是針織鞋面的運動鞋。今次Rare Walk鞋履專門店就為360 LP Flexy Walk運動鞋提供私人訂製服務，顧客可透過電子模擬裝置即時配搭不同顏色，店內更為Summer Walk鞋款提供燙印名字服務。

除了高級鞋履系列，專門店亦為品牌的Extra Pocket小牛皮包推出訂製配飾，提供英文字母及簡單圖案如心形、星星等組合配件。Rare Walk鞋履專門店將開放至6月18日，裝潢用上香港人熟悉的竹棚，向香港建築技術致敬。

■查詢：Loro Piana 6773 5382