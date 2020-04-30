房車賽女將 極速中學會等待

1. 你如何定義自己？

很多人覺得我外表堅強獨立，似乎什麼事都能自己處理，但其實我為人感性，個性很flexible，也有柔弱的一面。

2. 你最喜愛的穿衣風格？

如果出席活動，我會dress up，喜歡穿得girly一點如連身裙，也樂於嘗試不同style的服裝。平日則愛穿運動裝。公餘盡量爭取時間做gym，鍛煉體能。顏色方面喜歡colourful的，可令我心情變好。

3. 喜歡的妝容風格？

平日愛化淡妝，不會用太多顏色；出席活動時注重眼妝，眼影選色會配搭衣著，不同顏色我也勇於嘗試。參加賽車比賽時，因為戴着頭盔容易出汗，會選用具防水功效的化妝產品，避免溶妝。

4. 為何會愛上賽車？

小時候已經喜歡追求速度，就算踏單車也愛和朋友鬥快。16歲在加拿大考取車牌，18歲生日後即在香港駕車。由於不是成長於富裕家庭，要等到自己有能力掙錢才開始接觸賽車。賽車最需要的是專注，這能將我帶離現實，令我放鬆。

5. 男女同場賽車競技，對女性來說，最大的挑戰是什麼？

由於房車賽講求的是技術而非體能，所以對女性來說不會比男性特別困難，同樣需要注重訓練技巧及體能。

6. 作為女賽車手，曾面對什麼困難？

初初參加賽車時，曾遇過一些男車手不想輸給女生，寧願撞向我「攬炒」，也不會讓我超越他。這激發我要自強，追求更高的技術，能夠極速地超越他，讓他連想撞我的可能也沒有。

7. 最難忘的一次賽車經驗？

2015年贏得香港汽車會（HKAA）香港房車錦標賽挑戰賽N2000組總冠軍，因為這次也是全世界男女混合賽車比賽中，史上第一次有女性贏取總冠軍。

8. 疫情下如何練習賽車？

因為香港沒有練習賽車的場地，所以多數會爭取時間去做gym，操練體能。但最近因應疫情，多數留在家中鍛煉。

9. 賽車帶給你的啟發？

賽車訓練了我的耐性。我算是一個心急的人，但賽車最緊要是有耐性，要等到對的timing，才可發力踩油，全速前進。另外，賽車也訓練了我的EQ，因為當被其他車手超越時，你要保持冷靜，等待時機再作衝刺。

10. 未來的目標？

之前參加過內地及東南亞的賽事，未來希望參加更多國際比賽，獲得更多認可。

■ Profile

楊嘉怡（Denise）

- 香港女賽車手，2015年成為史上第一名女車手贏得香港汽車會（HKAA）香港房車錦標賽挑戰賽N2000組總冠軍。

文：Sabrina Au

編輯/梁小玲

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