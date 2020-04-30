爆笑草根角色 發送正能量

只是想畫故事讓人開心

「我畫的東西都是比較add hoc，想到什麼便畫什麼，看到有趣的事情便記下來之後再畫。」蘇泳康形容自己的漫畫風格麻甩得意，而且有點懶洋洋，背景都很簡單，「我剛開始畫時，角色的形象更麻甩、更醜，因為畫畫很好的大有人在，既然我比不過他們，不如畫些雖然醜卻可愛的人物，去增加他們的喜劇感。我沒有很偉大的想法要改變世界，只是想畫一些故事能讓人開心」。

蘇泳康的漫畫帶港式的喜劇感，例如阿婆幫大麻成剪頭髮，叔公囤積大米和防疫物資，令人看了忍俊不禁。問到這種生活態度何來，他直言：「其實我真的是一個麻甩佬。」例如呢？電話那端的他和盤托出：「譬如我一邊在跟你做訪問，一邊在剪腳指甲。」語畢，記者和他忍不住笑了，果然畫如其人！

■賤人新世紀／蘇泳康

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