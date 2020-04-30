食譜3：日本柚子熱布甸

【明報專訊】◆材料：（3人分量）
柚子醬
日本柚子汁 100克
全蛋 240克
糖霜 150克
無鹽牛油 50克
日本柚子布甸漿
無鹽牛油 114克
砂糖 225克
鮮奶 375克
蛋黃 75克
蛋白 114克
日本柚子汁 45克
已刨日本柚子皮 1.5個
裝飾
糖霜 適量
（貼士：用新鮮日本柚子榨汁，如果買不到日本柚子，可在日本超市購買濃縮柚子汁代替）
◆做法：
1. 把日本柚子汁、糖霜和全蛋放入金屬盆中攪勻
2. 燒一鍋開水。水滾後，把金屬盆坐進熱水中，不停攪拌柚子醬約5分鐘，直至變得濃稠，熄火（圖八）
3. 加入無鹽牛油，攪勻2至3分鐘
4. 把柚子醬倒進焗布甸用的器皿中，分量約佔器皿的四分之一，備用
5. 將無鹽牛油、砂糖和已刨柚子皮混合，用攪拌機打至呈淺黃色
6. 混入蛋黃，分數次加入鮮奶，混和。加柚子汁，用攪拌機或手提攪拌器打滑成蛋漿
7. 準備另一個器皿，把蛋白打至八成發起
8. 把布甸漿分數次緩緩加入蛋白內，輕輕拌勻
9. 在已注入柚子醬的器皿中，再注入布甸漿至九成滿
10. 先預熱焗爐至180℃，放熱水盆入爐中，再把盛好布甸漿的器皿放在熱水中（圖九），燉焗約50分鐘，至布甸脹起和呈金黃色，取出，灑上糖霜
小貼士：
1. 用膠刮將盆邊的柚子醬撥回中間攪拌
2. 布甸如梳乎厘般脹起後很快塌下，宜出爐後立刻食用