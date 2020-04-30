食譜2：梅酒啫喱栗子慕絲杯

◆材料：（3杯）

牛油曲奇碎 適量

粟米片 適量

梅酒啫喱

日本梅酒 130克

日本梅子 1顆

白開水 55克

砂糖 10克

寒天啫喱粉 3克

（貼士：用梅酒內的梅子切細粒）

栗子慕絲

鮮奶 60克

栗子蓉 120克

砂糖 24克

蛋黃 45克

粟粉 18克

無鹽牛油 30克

魚膠 7.5克

凍水 60克

黑冧酒 15克

發起忌廉 300克

裝飾

士多啤梨薄片、檸檬絲、新鮮青檸皮碎 適量

◆做法：

1. 把梅酒啫喱的所有材料（除了梅子外）放入鍋中，大火煮並不斷攪拌，滾開，熄火。把梅子切細粒，加入啫喱中（圖六），注入透明器皿，室溫放涼至凝固

2. 用凍水把魚膠片浸軟

3. 混和蛋黃、粟粉和砂糖製作蛋黃漿，記緊攪勻至無粉粒

4. 在鍋中拌勻鮮奶和栗子蓉。用中火煮熱，起煙，熄火

5. 加入蛋黃漿，拌勻。再加入無鹽牛油、已浸軟魚膠和黑冧酒

6. 在室溫放涼栗子混合物，降溫至約30℃時，混和已打起八成的忌廉成栗子慕絲（圖七）

7. 把栗子慕絲放進雪櫃，冷藏1晚

8. 取出雪凍的栗子慕絲，輕輕拌勻。把慕絲放進配星形唧嘴的唧袋內

9. 梅酒啫喱凝固後，放上粟米片和牛油曲奇碎，然後唧上栗子慕絲。最後鋪上士多啤梨薄片，放些檸檬絲、即刨青檸碎和曲奇幼碎作裝飾

小貼士：

1. 要把梅酒啫喱材料煮至透明，啫喱凝固後才會呈透明

2. 如栗子蓉太乾身，用手搓碎後，才混入鮮奶

3. 做京都抹茶紅豆撻時，把烘焗後的多餘撻皮留用做牛油曲奇碎