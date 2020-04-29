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2020年4月29日星期三
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Gadget：體現日系職人對聲音執著 訂製耳機 「透」視貼心設計
弧形屏幕：160Hz刷新率顯示屏 打機無殘影窒格
即拍留念：入門即影即有相機 曝光更準重現背景
Interest：飄移王的浪漫 「賽車沒有無敵」 享受盡力
模擬賽車：高像真度模擬器 一嘗賽車樂趣
Collect：網上拍賣持續強勢 新手藏家入門注意
拍賣名酒：網上專場佳釀醉人
Double F：飢餓日子裏的姊弟戀
獨家專訪瑞士高級製表基金會主席 線上表展「避炎」 連結各地表迷
拍賣名酒：網上專場佳釀醉人
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【明報專訊】所謂好酒沉甕底，網拍有不少酒珍寶。4月21日至5月5日舉行的「點滴成金：威士忌、茅台及其他烈酒」網上專場匯聚了各式名酒。
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