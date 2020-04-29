Collect：網上拍賣持續強勢 新手藏家入門注意

蘇富比自2016年推出網上專場後，很快成為拍賣行持續增長的業務。不要以為低價的藏品才會網拍，不少成交價也是天文數字。最高成交價的網上專場拍品是Friedrich von Hayek（海耶克）的諾貝爾經濟學獎，於2019年3月以1,512,011美元（約1200萬港元）成交。

在實體拍賣會中，買家亦可透過蘇富比的BIDnow網上競投平台觀看現場直播並實時經網上競投。而經網絡競投的最高成交價拍品，是2017年底紐約當代藝術晚拍登場的Jeff Koons裝置藝術作品《胡佛牌新名人四代吸塵器》，買家經網上競投以6,437,500 美元（約5000萬港元）投得。

蘇富比表示，2019年度全年網上總成交額達2.5億美元（約19億港元，當中包括網上專場及透過網絡在拍賣會現場舉行的實時競投），而網上專場佔8000萬美元（約6.2億港元）。2019年拍賣行開設了129個網上專場，涵蓋不同種類珍品，總成交額比2018年上升55%。而2020年度網上專場持續強勁，至4月累積成交額已逾3500萬美元（約2.7億港元）。另外，2019年的亞洲網上買家人數亦比2018年增加1倍。

網拍方便全球不同年齡層買家

蘇富比電子商務總監Christine Morford說品質是帶動增長的關鍵，網拍拍品的質量和實體拍賣並無不同。隨着各類奢侈品、藝術品網上交易愈趨普遍，類別亦愈見多樣化，包括現代及當代非洲藝術、20世紀中東藝術、20世紀設計藝術及攝影等；不同板塊在網拍都取得理想成績，正不斷增長。網拍優點是方便全球不同地方、年齡人士參加。「網拍的新客戶比例高，對有興趣接觸拍賣的人來說是理想的平台」。

最後1小時出價 截止延5分鐘

Christine Morford說新手可先瀏覽蘇富比網站，收看介紹網上競拍過程的視頻，註冊帳戶後可參與競投：「除參照狀况報告、了解專家意見外，買家可從不同角度的照片欣賞拍品。正如在網店購物沒機會觸摸實物，大家可留意其實際尺寸、想像放在家中或佩戴時的模樣。」另外要注意的是截止拍賣時間。「有些買家會觀望至最後一天才競投，建議在截止前一小時注意狀况以免錯失。若截止前最後一小時內有人出價，系統會把截止時間延遲5分鐘，以便其他買家有時間考慮是否加價競投」。Christine Morford建議閱讀整本圖錄才出價：「有時好酒沉甕底，或許心愛的拍品在圖錄最後一頁。」

儘管疫情期間充滿挑戰，蘇富比認為藏家仍不斷追求買賣頂尖珍品，日後會增加更多網拍專場，如5月會推出紐約印象派和當代藝術等專場。在4至6月期間，香港蘇富比亦開展一系列網拍活動，如名表、當代藝術及珠寶等網拍專場，為支援網拍而逐步推出全新網上圖錄，提供視頻、互動媒體等提升視覺體驗。

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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