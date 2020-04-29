模擬賽車：高像真度模擬器 一嘗賽車樂趣

【明報專訊】「Racing is money」是賽車界一句老話： 賽車就是花錢。但即使沒有贊助商投放資源， 甚至閣下未考車牌、膽量不足，也有方法一嘗賽車滋味。說的就是像真度甚高的模擬賽車器。比起在賽車場練車，半天就得消耗價值近萬元的車胎，具有專業賽車分析系統的模擬器，以每小時收費數百至千多元的價錢，深受不少職業賽車手歡迎。如果想輕輕鬆鬆與朋友連線鬥車、電競，模擬器亦能滿足這方面的要求。現今的模擬器，講究程度早已拋離遊戲機中心的賽車遊戲機。來到 ProRacing香港專業模擬賽車及訓練中心，共有 3 種仿真度不同的賽車模擬器，當中的「車手級專業模擬器」，像真度最高。中心創辦人Thomas Leung指，關鍵在於模擬器耗資 30 萬元改裝，配備全動態（full motion）系統、G-Force 賽車座椅、一級方程式方向盤，以及像現實般需要不少腳力踩踏的賽車級別腳踏。Thomas 形容：「除了感受不到真實賽車的速度感， 駕車的手感非常接近真車」。