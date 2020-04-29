Interest：飄移王的浪漫 「賽車沒有無敵」 享受盡力

無敵是最寂寞，幸好正如James說：「賽車沒有無敵」。難怪當媒體愛籠統稱他為「飄移王」，他心底卻不當一回事。縱然他的確在2013及14年兩度奪得紅牛飄移大賽年度總冠軍，亦貴為去年中國汽車耐力賽GT4組別的年度冠軍，他還是一句：「贏車並不永恆。」

難忘敗仗 不記威水史

比起成功，James更樂於談論失敗：「最難忘的賽事？第一次到日本鬥國際賽，聽到評判讚我，打算駕快點，豈料立刻撞上牆，進不了排位賽。」10年前的敗仗，他不怕舊事重提。「還有去年的澳門房車賽，出車前準備得不好，心理狀態不佳。」失敗總是令他印象深刻，而勝利的快感，最多縈繞一個星期，就煙消雲散。「比賽的輸贏沒所謂，我好期待可以有場比賽，由頭鬥落尾，用盡全力，是我最想為自己留下的回憶。」

這是一種在賽車圈打滾多年煉成的坦然，畢竟James今年45歲，人生閱練不少。但如果時間倒流20年前，他又是怎樣的賽車手？「百厭，愛玩，活在當下，兩三日不睡都不怕。我可以在街遊車河，玩到凌晨，翌日再去滑水，睡一會又埋手做車的事情。」現在他仍充滿運動細胞，但最多隔日跑步、踩單車，再和女兒玩跳舞機，盡力維持一個賽車手所需的體能。

賽車分類廣泛，競速賽事中，方程式賽事、房車賽、耐力賽，各有不同規格。但最深得James歡心的，反而是不只講求速度的飄移賽，「賽車是工作，但飄移是一種享受」。他解釋說，賽車節奏緊迫，比賽受千變萬化的大會賽例、贊助商、車子改裝等複雜因素影響，但飄移賽是比賽前夕才試車，誰勝誰負，着重於車手臨場發揮。壓力減輕，令他發揮得更好，具備心理質素和清晰腦筋，贏出飄移賽。

「變化大到你難以置信」

本來James只涉獵競速類賽車活動，10年前接觸飄移，才發現賽車的另一種可能：「本來覺得飄移好低能，打donut圈、八字圈好無聊。有次我這樣告訴織戶學（日本車手），他說不會啊，叫我坐上車試試。」這名日本頂級飄移車手，隨即拉下棍波，大踩油門，全速衝彎，給James以往未試過的速度感，「我心想會否翻車，會否死？試完我對飄移完全改觀，那是與賽車不同的感覺」。於是他長期留在珠海國際賽車場訓練，更組了20人車隊作後援，鑽研飄移車的規格。

James形容，飄移比賽像與人格鬥、打拳：「你知道對手用什麼揸法，就用什麼方式追他。其實飄移的變化大到你難以置信，如何在飄移時行走理想的線路，是最難拿揑的。」飄移可透過幾種方法介入，既可在高速行駛時拉下手煞，鎖死後輪，再扭方向盤讓前輪帶動側滑；亦有人會踩下離合器，提高引擎轉數，再鬆開離合器，使後輪失去抓地力；另一方法是加大油門入彎，配合相應扭方向盤，猶如「chok一chok架車」般產生飄移。當中對油門及扭方向盤的掌控，非常微妙，需長久的經驗累積，James不諱言，自己也是近兩三年才練得純熟。

一百個飄移賽車手，就有一百種飄移風格。有人風格剛烈，起步快；有人起步柔，轉彎急。短時間內捉摸對手套路，才有機會在飄移比賽中的「追走」環節取勝。「追走」指兩架車的淘汰對決，兩車輪流一前一後駕駛，由後車追前車，評判會以速度、角度、車輛貼近程度評分。不像競速類賽車需長時間作賽，飄移比賽每回合頂多十分鐘，就能分出高下。

賽事取消 轉戰網絡分享心得

不怕失敗，但始終會怕令人措手不及的疫情。James本來修好戰車，付上數萬元報名費參與今年賽事，豈料受疫情影響取消。他輕嘆：「賽車行業起碼停頓兩年。」然而，逆境反造就他轉戰網上平台，將數十年來的賽車、試車心得集結，從入門級的駕車知識，到進階級的車輛試駕，以至車上相關產品試用，也與車迷分享，在疫情期間繼續go with the flow。

文：宋霖鈴

編輯/李東阳

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