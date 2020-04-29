即拍留念：入門即影即有相機　曝光更準重現背景

愛用即影即有相機的攝友，大部分都崇尚「原汁原味」，因此不少即影即有相機的設計，都以簡單為主，除非入手高階的產品，才會有電子系統輔助拍攝。不過，今次推出的入門級即影即有相機instax mini 11，外形上雖然沒有太大改變，但廠方卻加入不少新功能，令相機操作更為便利。第一個新增功能是進階「自動曝光」，其實這個功能在mini 7、8及9都已經有，但今次是首次下放到入門級即影即有相機之中。

顧名思義，進階自動曝光功能的最大特點，是能更準確地因應光度來減慢快門速度，以令相片中的主體及背景，都有充足的光度。由於入門級即影即有相機的設計是在光線不足下自動啟用閃光燈，因此在昏暗的環境下，大多只能拍到主體夠光、背景昏暗的相片，而用家只看相片，亦很難識別拍攝時所處的地方，但進階自動曝光功能便可令到背景得以「重現」，令相片更加有紀念價值。

加入「自拍模式」 不怕失焦

此外，instax mini 11亦新加入「自拍模式」，當拉出鏡頭之後，只要再拉出至見到「SELFIE ON」字樣即可。在自拍模式下，相機的最近拍攝距離為30厘米，在單手自拍時可減低失焦問題。為了令用家拍照時更為方便，廠方特別在快門鍵上作出少改動，用家可加上夜光按鍵配件或寶石型按鍵配件，提升相機外表吸引度，令相機更加個人化。

售價：$850

查詢：2406 3225

文：勞耀全