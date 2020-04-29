Gadget：體現日系職人對聲音執著 訂製耳機 「透」視貼心設計

人手製作 堅持透明綠

提到CM耳機，過往一向都是專門生產耳機的生產商才會製作，像Sony這一類大型消費電子產品品牌甚少開發，但在2018年卻突然推出Just Ear系列的CM耳機，不少用家也感到奇怪。其實Sony推出CM耳機，全因其耳機研發部第5代員工松尾伴大，曾開發多款知名耳機，並於2014年離開Sony，之後獨自創立了耳機品牌Just Ear，並推出人手製作的CM耳機，在日本取得不錯成績而受耳機迷關注，亦因為迴響大，Sony便購入成為旗下耳機產品系列。

直至現時為止，Just Ear系列耳機曾推出多個型號，其中第1代XJE-MH1只限日本本土，全因當時專業聲學工程師需要與顧客一對一面談，以了解用家的音樂口味，但之後的產品能透過當地聲效專家製作耳模、量度耳形等步驟，因此開始在香港、內地等地推出。雖然經過多個型號的發展，但全部型號均有一個共通點，就是使用透明綠色外殼設計，這個設計直至最新的XJE-MHRZX5仍繼續沿用。其實一般CM耳機，大部分會採用顏色外殼，主要原因是減少打磨工序，但Sony卻堅持以透明外殼設計，需要花費更多時間令外殼變得完美。

硬膠代替軟膠 兩耳獨立調音

高階CM耳機的其中一個賣點，是廠方製作時會將耳道位置一併「重現」，用家甚至毋須外加耳膠便可使用，既能減少漏音問題而影響音質，也能提升隔音能力，其實不少鑑聽級耳機，都屬CM耳機。作為新一代CM耳機，XJE-MHRZX5與上代最大分別，是入耳位由軟膠改為硬膠，其中一個原因是減少軟膠老化需更換，以及耳油積聚而難於清潔的問題。另一賣點是XJE-MHRZX5針對現時不少高階播放器均設有的4.4mm平衡連接而開發，這個插槽會分開左右頻道獨立處理音源信號，從而輸出清晰而寬闊的聲音，適合欣賞多種類型音樂。耳機亦因應這個插槽的特性，在左右耳機上微調。

音色方面，XJE-MHRZX5與上代一樣，繼續使用封閉式機殼設計，並由一個13.5mm動圈驅動單元（低音）及一個動鐵式驅動單元（中／高音）組成，也保留Monitor、Listening和Club Sound 3種調音，備有3.5mm立體聲連接線以供選擇。製作CM耳機少不免要「等」，XJE-MHRZX5亦一樣，除了半小時的耳殼測量及耳模製作之外，需要約3個月時間由日本工匠人手製作耳機後才能到手，慢工出細貨，讓大家體驗日本職人對其專業一絲不苟的性格。

■規格

單元：13.5mm動圈（低音）+動鐵（中／高音）

最大輸入：100mW

售價：$19,888

查詢：2833 5129

文：吳一鳴

編輯/陳淑安

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