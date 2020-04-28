論盡教育：無聊思舊債

論海外考察之勤，前任局長吳克儉認咗第二，無人敢認第一。但他考察歸來，總係將所見所聞，有咁密收咁密，從不與香港市民或教育界分享。小婦人見過鬼怕黑，踩着麻繩當飯鏟頭，生怕呢次考察團又成吳克儉2.0，所以去年7月9日寫了一篇〈但願不是去芬蘭旅行〉。

芬蘭考察團歸來 遲遲未見報告

考察團歸來了，遲遲未見報告，小婦人心急，誠恐烏鴉口，好嘅唔靈醜嘅靈，於是去年除夕，又寫了〈幾時會有芬蘭教育考察報告？〉這篇追債文章一出，立刻有反應：先是田北辰議員助理電郵傳來回覆，並附田議員與一名芬蘭兒童合照；接着又收到葉建源議員交明報編輯部轉來的信件，着小婦人少安毋躁，立法會職員正整理中，一月將會公布。時光轉瞬，現已四月下旬，音信全無，葉建源會唔會放王師奶飛機？

王師奶無興趣知道誰是考察團成員，相信全都是立法會議員，你哋有份參加考察，就有責任將所見、所聞、所感，向負責寫報告的立法會職員表達。報告拖咗半年仲未浮上水面，則所有用過公帑坐飛機、食宿，吸過北歐一啖清新空氣的議員都有不可推卸的責任。小婦人全沒懷疑議員們有貪小便宜，免費遊埠之念，這是原則問題。

走筆至此，王師奶質疑考察小組的議員中，有幾多個對教育有認識？如果對教育一嚿雲，甚或只憑自己二三十年前讀書時的經歷，全無實戰經驗，則肯定浮光掠影，連皮毛都不能觸及。葉建源算是行內人，田北辰算半個，畢竟他曾涉足教育議會多年，也曾以外行人身分領導語常會，唔多唔少總有得着，他對教育的熱誠值得欣賞，雖然好些決定過於主觀和草率。

芬蘭教育在香港行不通

王師奶雖然雞啄唔斷死追芬蘭考察報告，其實「不寄薄望」，因為芬蘭嗰套在香港根本行不通。要學芬蘭，細節不談，先搞掂下列兩點：一、徹底推倒現有制度；二、徹底改變家長思維。第一點，邊個教育局長咁有guts？除了有沙煲咁大個膽之外，仲要有無比勇氣。𠵱家做官最緊要聽話，游說最高領導推倒現有制度，一定係大腦生蟲。前不見古人，後不見來者，可以斷言。

第二點仲難，當全港家長都驚仔女輸在起跑線，你叫佢少做功課，唔測驗，16歲前唔考試，家長一定嘈到拆天，日日在教育局長辦公室前拉banner，話唔定仲去特首辦篤你背脊，篤到你執包袱。你叫初中畢業後去讀職業訓練學校？香港家長一定話你呃鬼食豆腐。香港一般印象是讀唔成正規文法中學才去職業學校，何况現在所有職業學校都已轉晒型（撐到最後的是明愛系統的職業學校），由於家長要子女讀文法中學，職業學校好難收生。

唉！算啦，這舊債不追了。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第291期]