辣媽CEO：家庭對孩子的成長影響

疫情嚴峻留在家中工作，不斷上網蒐集資料，希望解開為什麼原生家庭對一個人的成長會造成那麼大的影響，甚至足以影響一生的謎團。皇天不負有心人，急不及待和大家分享，一起參考，一同學習，才是真正的為子女好。

先從心理學角度來說，根據著名心理學家馬斯洛的研究，人的生理需求如肚餓是與生俱來，當生理需求得到滿足後，內心就會逐步渴求其他需要，例如愛。孩子對父母有愛的渴望，同樣亦對父母有必然的依賴。這就是為什麼原生家庭對子女造成的影響力之大，足以影響一生。

「為你好」之名 情緒勒索綁架

但在今日父母以愛之名打着「為你好」的旗號，所謂愛其實是情緒勒索綁架，明明每個孩子都獨一無二，與生俱來就是一個獨立個體，卻在成長中被迫替父母補償自己成長時的遺憾和缺失，承擔太多本該屬於父母自己的痛苦和責任。當愈來愈多年輕人出現心理問題，甚至連幼稚園學生都需要尋求精神科醫生治療時，父母非但沒有正視，反而理直氣壯把現象歸咎年輕人正處於反叛的青年期。這種家庭關係種種的不幸，不斷循環，不斷傷害，造成了幾多人一生的悲劇，社會上多少慘劇？

不愉快童年 內藏辛酸悲哀

據說海明威在一次訪問中被問及：「一個作家最好的早期訓練是什麼？」他的答案竟然是：「不愉快的童年。」這個答案內藏了多少辛酸悲哀？

內地心理諮詢師瑞敏說得好：「父母的格局，父母與孩子相處的模式，要麼成為孩子的軟肋，要麼成為孩子人生格局的邊界。如果你的父母給了你某種軟肋，正視它，逾越它，會是你心靈的成長，傷痕的療癒，同時也會避免把這個軟肋帶給自己的孩子。父母的格局，是孩子人生的邊界，如果你曾經被這個邊界所禁錮，面對它，突破它，會是你被剪掉的翅膀的再生，格局的提升，同時也會讓你不再去用同樣的格局去禁錮自己的孩子。而無論我們擁有如何的原生家庭，都要努力讓我們給孩子的原生家庭，成為孩子的鎧甲，而不是軟肋，為孩子提供堅強，無條件的支持，而不是限制。」

瑞敏的說法，和我教育大小T的方針做法同出一轍，所以我送他們兩個一對翼，I'm the wind beneath their wings，助他們振翅高飛，實現理想，追隨夢想，活出他們自己的意義和精彩。

原生家庭對子女的影響，可以是正面積極的樂觀的，父母們，一切只看你們的了！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第291期]