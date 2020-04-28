華德物語：德國補貼工資抗「疫」境

不少國家都聲稱已渡過疫情的最高峰，開始考慮慢慢解封。有關德國的疫情，截至4月中這裏已有超過16萬宗確診，近9萬人康復，有3000多人死亡。但整體德國的社會氣氛已開始緩和，政府官員認為德國的疫情沒有繼續擴大（平均每天新增3000多宗個案），所以大學已在4月中復課，預計在5月頭中小學也會復課。不過政府也強調在未研發出解藥之前，市民仍然需要保持社交距離，以防止個案暴增。

華德媽偶爾也會跟世界各地的朋友聊天，有次講到不同地方的生活補助，在德國雖然不像香港向市民一筆過派錢，但「短時工作」（Kurzarbeit）的措施卻值得一提：這項容許企業降低薪資成本的措施，讓員工減少工作時間，甚至不工作。僱主只需要按照員工實際的工作量支付工資；不足原薪資的部分，由德國勞工局補償這部分工資稅後金額的60%，有孩子的員工則為67%。聞說在2008年金融海嘯時就挽救了近百萬個職位！

留守家長獲補助 允租客延交租

除了企業和員工受惠之外，留守的家長可以領取最高每月185歐元的補助，計算方法依前一個月的薪金而定；至於租客，若能證明財困而未能繳交租金，可以延後3個月才繳交；更多德國政府的政策在此未能盡錄，大方向都是多勞者多得，之前盡過交稅義務的會得到相應的照顧。這樣的原則華德媽非常認同，就如我這類移民，在德國沒有全職工作，也沒有實際收入，所以不用交稅，但竟然也可以領取最低的家長資助，實在有點不好意思。

華德一家的生活基本沒有重大變化，我們安然度過了四月的復活節，孩子在花園裏找到不少由「復活爸爸兔」帶來的「復活朱古力蛋」。有別往年全民到不同地方尋蛋，今年大家都是走走形式而已。其實對於華德兄妹而言，這樣的「走形式」已經令他們非常快樂，不斷把「復活兔」掛在口邊，每天早上都要討一隻「復活蛋」來吃呢。希望大家都在困境中找到所需要的力量和幫助，下次再會！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第291期]