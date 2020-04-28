民房四寶：孩子停課，媽媽不停學

婦人的丈夫性格狂躁，常虐打她，後來他證實患上精神病，婦人便帶着孩子走出來。別人看她的外貌常以為她是孩子的工人姐姐，事實上，她是被嫁來港的越南人。從貧窮的鄉下來到人生路不熟的香港，目不識丁的她既不懂英文，即使是自己的中文名字也寫不出來。

她很害怕接觸人，特別是同鄉。記得有次想請她和孩子到一所越南餐廳吃飯，當聽到那兒的員工也來自越南時，她就堅拒不去了；又因為廣東話的聽說能力有限，她每次接聽電話都顯得十分緊張，特別是學校的來電。老師叫她上網檢查孩子所欠交的功課，務必要在限期前補回，她說不懂，除了通告，學校卻沒有任何支援。掛線後，她沒有憤怒，彷彿貧窮就沒有憤怒的權利，她愛她的孩子，心裏卻是充滿恐懼。

沒有丈夫，也沒有朋友，她，想起工福，就帶着孩子來中心求助。這是她在疫情下第一次冒險帶孩子出街。

網上教學 基層需要什麼？

用了很多的聆聽，我們大概明白了她的需要。「上網」、「視像教學」、「E-Class」、「Zoom」對她來說，根本是來自另一星球的言語，也超乎了她的人生經驗與想像。即使給她一張可以上網的電話卡，她也不懂按說明書的指示去啟動它，每一個步驟都是挑戰。當我們教她一步一步用電話登入學校的教學平台，告訴她孩子所欠的功課，她的臉就通紅起來。羞愧，不是因為孩子有太多欠交的功課，而是她感到自己沒有能力教導孩子完成功課。看見她的不安，我們先為她禱告。

「對唔住……可以教教我？我學先……返去我再教佢做……」這是她由衷的請求。愛孩子，不是富人的專利，婦人只希望孩子別被人看不起，更不想他將來像自己一樣窮。功課共欠多少？學校在停課不停學的美名下，基層孩子沒有上過一天的課，就已欠下了超過80份功課。沒有學又怎會做呢？不能讓她這樣回去。

由第一份英文功課開始，慢慢給她說、慢慢教她做，她很用心地記着，用手機拍下每一份功課的登入和遞交方法。愛人就是一種忘我，不是自己沒有需要，而是放下自己的需要。我看看手機，已有超過20個未接來電，未看的信息也有數百。要打發她離開，趕在下班前回覆所有人嗎？沒有，想起耶穌對自己的憐憫，就放下手機，繼續給她耐心地解說。忽然，她笑道：「多謝耶穌，有你哋，我唔驚。」

基層家庭孩子在停課中的學習需要，不僅是硬件或上網卡的缺乏，然而，您能看見麼？

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第291期]