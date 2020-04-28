媽媽維特：我從不敢問的問題

這時，哥哥突想起自己之前也忘了添擲，要求補擲。但我認為那相隔太久了，阿哥漏擲之後，細佬已經走棋，讓阿哥補擲就意味要推翻那一步。我向大仔簡單解釋，心想以他的水平，應該明白我的判斷。不過，大仔顯然覺得不公平。「點解細佬可以，我就唔可以？」

現在回想，孩子當然有權這樣問。然而那一刻我卻瞬間有如火山爆發——他怎可能這麼問！我怒說絕無半點偏袒之心，並帶着誓神劈願般的悲憤，強調自己向來盡力做公正的媽媽，這一次判斷也是完完全全的公正。我還責罵孩子，不能質疑我的誠信。

面對我的暴怒，孩子自是默不作聲。後來我大概是離枱飲水，冷靜一會之後遊戲繼續，僵冷的氣氛慢慢消融。最後我踩中了大仔的太平山而破產，算是在歡笑中收場。

然而，我知道事情還未了，在嬉笑的罅隙中不斷回看剛發生的事。我不是第一次因為孩子的說話而暴走，每次暴走，我都有種被孩子逼迫的感覺。但孩子真的在逼迫我嗎？他只是在問一個任何孩子都可能問的自然問題，為什麼我那麼生氣？逼迫我的其實是誰？

兒子正常提問 媽媽大發雷霆

我終於明白，在睡前故事時間跟孩子剖白。剛才阿哥要求補擲骰子，是很正常的提問，之後我大發雷霆，並不是他的錯，而是我自己一路藏着的結。因為，他道出了一句我從不自知的禁語，問了我幼時從不敢問的問題。

剛才發脾氣的，不是一個成熟的大人，而是一個只有六七歲或更小的我。小時候我母親重男輕女，非常漠視我。她反覆強調生活貧困，一個錢我都不能亂花。但有一天她花錢買了個無聊的玩具給弟弟，我很妒忌、很痛心。

「其實你今日幫我問咗我當年都有嘅問題——『點解細佬可以，我就唔可以？』但嗰時我唔敢問，好驚。我好驚得到嘅答案係阿媽唔惜我……點解阿媽唔惜我？我個心好痛，好難過。」

說到這裏，我哭了。我終於認出，之前在大吵大鬧、此刻在哽咽的，就是我禁錮多年的內在小孩。多年來，我一直禁止她提問，是我在逼迫着她。我只要求自己無比公正，以禁絕痛苦的提問。我漠視了幼小的我所需要的安慰。

當孩子的行為觸發我們的情緒，往往未必是那行為有問題，而是因為孩子衝擊了我們內在小孩的傷痛。我們必須自問：「這刻是誰在扮演家長？是成長了的我，還是小孩子的我？」

感恩大仔替我的內在小孩發聲，感恩我終於有勇氣面對她的痛。更更重要的是，我有意識地選擇，決心不讓孩子繼承我的痛。我變回長大、成熟的大人，先為自己錯罵他而道歉，同時告訴他，我的一切難過都只屬於我，不屬於他。

我在學習先照顧好自己的內在小孩，接納她、安撫她。也許我還有更多禁語，唯願憑着愛，我能療癒自己更多的傷口，以更成熟的大人心靈擔當母職。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第291期]