喜閱愛麗絲：9個網上閱讀課的小點子

作為校內的閱讀推手，筆者統整了每一級原有的閱讀課程，重新設計成一個網上閱讀自學課程。這些在線課程連結到校內的內聯網，透過配合Office 365 OneDrive、Microsoft Teams等平台軟件，把閱讀課程及活動搬到網上去。筆者上次分享了專為停課而製作的「圖書館網上自學資源庫」，今次再與讀者們分享9個網上閱讀課的小點子。

1. 線上看故事 實時交流

透過使用多屏視訊會議平台，教師實時推介書籍和講故事，或透過網上電子書閱讀平台，讓學生一同作簡單的討論或報告；教師可以妙用平台的功能，帶領一些看圖遊戲，也不妨善用錄音和留言功能，讓學生輸入閱讀理解的答案，鼓勵交流。

2. 自拍閱讀影片 分享好書

學生閱讀圖書後，以不同方式展示學習成果（例如自拍短片、填寫Google Form等）。校內教師亦拍片推介不同的圖書，連結到校網或YouTube，學生閱讀後，也鼓勵留下感受，促進閱讀交流。

3. 親子隧道書創作

鼓勵親子閱讀。學生與家長一起閱讀主題圖書，例如閱讀校內的電子書《西遊記》故事，然後讓學生及家長可以按着製作指示及影片，創作一本簡單的《西遊記》主題隧道書，延伸閱讀趣味。

4. 親子繪本書學習單

親子一起閱讀繪本書，像是《團圓》、《石頭湯》和《愛心樹》等著名繪本，以工作紙內附設的連結，欣賞故事的影片。學生與家長一起討論工作紙內附設的數個問題，並完成一些具創作性及趣味性的學習單或閱讀任務。

5. 培養閱讀及資訊素養

教師把原來閱讀課中的教材轉化成簡報及影片形式，讓學生能在家繼續自學閱讀技能及資訊素養，並附設一些簡單的課業供學生在家中完成，持續地學習及鞏固果效。

6. 網上自學及發表

在校網內設圖書館「網上自學資源庫」，提供不同的講故事影片，供學生欣賞。學生亦可以閱讀教育城電子書、公共圖書館HyRead電子書等平台的電子書，作網上閱讀，然後再使用Padlet等分享平台，發表閱讀感言。

7. 製作閱讀小手作

學生閱讀故事書後，以8格小書形式創作一個小故事或用紙模製作閱讀公仔，作好書分享，並把作品上載至校內平台與師生分享作品，既有創意又有樂趣。教師預先提供製作的方式及紙樣供學生下載。

8. 經典名著閱讀及創作

選取一本流通性強的經典名著，例如：《小王子》，讓全校學生同期閱讀。高年級學生製作立體的閱讀報告，低年級學生則為圖書創作新的封面。

9. 有系統記錄閱讀

在停課期間，學生每周閱讀2本以上的課外書，紙本書或網上電子書均可。把有關的閱讀資料及心得填寫在「閱讀存摺」（或任何閱讀紀錄形式），有系統地記錄所學。

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第291期]