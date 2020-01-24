DIY：DIY擴香石、浮游花筆 投入忘憂花花世界

文︰顏燕雯 模特兒：影曦

GreenAngel Workshop創辦人Vifee Leung是註冊社工，數年前開始自學種植，後來接觸到園藝治療，甚感興趣，於是花了約一年多時間修讀園藝治療課程，並完成400小時的實習，其後為不同志願機構包括長者中心、服務SEN學童的組織等提供小組活動。她認為利用植物的生命周期及對人的五感刺激，有助減壓及紓緩情緒，長者可藉此延緩腦退化，小朋友亦可提高專注力。「有些老人家在田野長大，當他們嗅到某種花香，會喚起很多回憶及經驗，從而提高自信。小朋友觸摸到不同花草的質感，亦會引發好奇心，提高學習動機。」

設親子班及1對1教學

香港寸金尺土，Vifee指出在地點、空間和時間都有限之下，不是每個人都能在家種植，她想到把園藝化作簡單的活動，並縮短過程，於是創立了生態玻璃盆、保鮮花香薰擴香石、浮游花筆等工作坊，希望單次性的體驗能提起大家對園藝的興趣。而且所有課程均可以親子上課，設小班甚至1對1教學，適合應對現階段疫情。

以保鮮花香薰擴香石工作坊為例，製作過程簡單，小朋友自己也能夠輕易完成。方法只需要用上香薰石膏粉加水調色，倒於模具中待乾，之後便可選擇自己喜歡的保鮮花和乾花作點綴，每份材料足夠製成2至3件擴香石。至於為何會同時採用保鮮花和乾花，是因為Vifee覺得乾花質地較脆、花材選擇也較少，所以加入了質感貼近鮮花、花色不易褪的保鮮花給參加者使用。

浮游花筆要求較高

另一個浮游花筆工作坊則要多一些技巧，於透明筆桿注入日本礦物油後，便要選取體積較小的花朵，再思考花和葉分佈的位置，逐一把比米粒大一點的花葉用鉗子放進筆桿之中，浮游花筆適合年紀大一點的孩子參加。但無論哪一個工作坊，參加者最興奮的，莫過於是從多款不同顏色和形態的花朵中拼出自己想要的組合，正如Vifee所說，當人看見五顏六色的花朵、欣賞花兒的美態時，心情也會輕鬆愉悅起來。

■INFO

保鮮花香薰擴香石、浮游花筆工作坊（圖）

主辦：GreenAngel Workshop

價錢：$200起/堂（視乎產品而定）

查詢：bit.ly/3aAKD9E

[Happy PaMa 教得樂 第291期]